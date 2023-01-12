愛爾蘭威士忌｜被忽視王者捲土重來　5家重要酒廠盡見典型與創新

飲品可以代表到一個地方的文化，例如能夠象徵到香港飲食文化的奶茶，形成德國文化重要部分的啤酒，茶葉甚至足以在歷史上激發起戰爭。至於今回要介紹的威士忌，近年在國際間百花齊放，威士忌界的王者地位不同時代都有所更替，蘇格蘭向來皆是老大哥，近年的日本亦是後起之秀，還有新興的台灣、印度亦不可小看。但原來在蘇格蘭稱王之前，愛爾蘭威士忌才是佔據著龍頭地位，雖然曾一度式微，近年卻有捲土重來之勢，令酒迷們不可忽視。

圖片來源：Bord Bia

愛爾蘭威士忌（Irish Whiskey），在全盛時期曾在這片國土上屹立著超過150家蒸餾廠，當時以英國及美國作為主要出口對象，而美國威士忌的英文沿用著有一個「e」的「Whiskey」，也是深受其影響。可惜在20世紀因為發生了愛爾蘭獨立戰爭，與此同時美國亦有禁酒令，同時失去了英、美兩大市場，令愛爾蘭威士忌一蹶不振，低谷時期據說只剩下3家蒸餾廠。

圖片來源：Bord Bia

雖然愛爾蘭威士忌曾經風光，但說到酒也是味蕾取決，愛爾蘭威士忌具有哪些過人特色？相比起個性十足的蘇格蘭威士忌，愛爾蘭威士忌平易近人一點，酒體輕盈、充滿花果香，是非常適合新手入門的一類，但亦不代表滿足不了老酒客。愛爾蘭威士忌在木桶陳年亦需要3年以上，這一點與蘇威相近，卻對於木桶的種類及來源不設限，所以酒廠可以自由選用來自不同木材製成的酒桶如栗子木、櫻桃木和金合歡木等。同理之下二次木桶可以來自波本威士忌、波特酒、雪利酒、馬德拉、朗姆酒及葡萄酒等，非常多元化。威士忌的風格，超過一半以上來自木桶，所以愛爾蘭威士忌總是能夠令人耳目一新，亦有著很多嘗試和挑戰的空間。另外最為人所津津樂道的，是採用壺式蒸餾以及三次蒸餾的方式，賦予酒體細緻而純粹的本質。

Jameson（圖片來源：Bord Bia）

直到今天，愛爾蘭威士忌已經走在復興的道路上，如今當地有40多家釀酒廠在運營，既有歷史酒廠，亦有不少新設的品牌，在新舊融合以及互相衝擊、進步之下，愛爾蘭威士忌成為了增長最快的一款烈酒。近日由愛爾蘭食品局（Bord Bia）舉行的一場「愛爾蘭威士忌酒展2023」，為大家帶來了5家標誌性的蒸餾廠，首先最具歷史的名廠Jameson，自1780年由John Jameson創立，至今一直傳承著傳統三重蒸餾方式，出品與時並進並會在不同年代的首席蒸餾師帶領作出微調，所以今天的Jameson是不斷進化而成的。品牌作品還會結合發芽和未發芽的大麥釀造，並用法國南部的粟米及蒸餾廠旁邊的Dungourney河水為原料，木桶方面採用來自美國及西班牙的酒桶，特色是淡淡烤木香草及雪利酒的甜香。據說當地人調製著名雞尾酒Irish coffee，都會用上品牌的佳釀。

Kinahan’s（圖片來源：Bord Bia）

另一個重要的品牌Kinahan’s，進入香港市場不過數年，但其實自1779年成立歷史悠久，品牌向來以非傳統方式釀酒而聞名，除了以混合酒桶如美國波本威尼斯、法國葡萄酒、西班牙雪利酒等賦予美酒別具複雜的風味，甚至以不同木頭來製作木桶，以創造出嶄新風格。至於Teeling這個品牌可能酒迷們都耳熟能詳，成立自1782年向來以家族釀造為傳統，於2015年興建新廠房，成為當地125年來首家成立的新蒸餾廠。酒廠會匠心獨運地以人手挑選的穀物，作品以波本威士忌酒桶陳年，具有獨特的乾果風味。

Teeling（圖片來源：Bord Bia）

Redbreast（圖片來源：Bord Bia）

想細味愛爾蘭威士忌典型風格的話，Redbreast相信是合適之選，品牌一直堅持著單一壺式蒸餾器的傳統，利用混合麥芽和未發芽大麥釀造，據說這做法本來是為了節省麥芽稅而生，卻因此發現到賦予酒體的獨特風味以及豐富果香，所以一直維持下去。品牌曾獲得多個國際獎項包括IWSC第一名，恍如向世界證明愛爾蘭威士忌的地位。最後要介紹的是5家酒廠中最為年輕的一家，Lambay於2018年成立，名字來自當地的Lambay Island，原來品牌的酒桶會在位於海岸邊的酒窖進行陳存，讓酒體與自然海風呼吸交替，賦予別具風味的海洋氣息，而且在裝瓶前會加入島上獨有的「三一井水」（Trinity Well Water），進一步賦予獨特性，入口充滿鹹香並能夠從中細味出優雅水質帶來的風味。