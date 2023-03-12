Sake新手必學！挑選日本清酒5大準則　買啱自己口味的清酒免中伏

日本清酒源遠流長，有著非常悠久的歷史。日本清酒，也就是米酒，製作方法十分簡單，只有米和水。經過對米等級的精挑細選，不同純度的米能讓清酒出現豐富的變化，也正正是優質高純度的清酒與普通清酒的區別。日本酒除了清酒之外，還有啤酒、梅酒、這幾年流行的日本威士忌，但是這麼多種類的酒到底應該如何挑選適合自己口味的酒呢？

新手入門想先從日本清酒著手，又該如何挑選合適的清酒呢？挑選清酒時，可先從酒標下手，仔細閱讀酒標上的資料，從以下幾個特點去挑選，繼而選擇適合自己口味的清酒。

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1. 精米步合度

步合是日本清酒釀造的術語，意思是指磨過之後的白米佔原本糙米的比重，也就是磨掉大米的程度。精米步合就是用來衡量清酒的純淨度，為了讓清酒的口感更加純淨，在釀酒之前，會將釀酒用的米拿來研磨，將外層含有蛋白質和油脂的部分磨掉，留下以澱粉為主的中心部分。如果外層被磨掉了60%，剩下內部40%，就等於精米步合40%。米被打磨得越多、澱粉的比例就越高。用這樣的米釀出來的清酒，雜味會更少，口感會更純淨，價格自然也會越高。

2. 清酒級別

葡萄酒有分級制度，同樣地清酒也有類似的分級制度：大吟釀、吟釀、純米酒和普通酒。最高等級的清酒稱為大吟釀，精米步合度數值最小；其次是吟釀，然後就是純米酒﹔普通酒加入大量食用酒精，精米步合度數值最大，在酒標上註明「上選清酒」、「特選清酒」等多數實則是普通酒。

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3. 酒度和酸度

酒度負值愈低愈甜，入口較為甘口；正值愈高則口感順暢，喝起來會較為辛口。酸度數值高則代表口感濃郁，數值低則代表較為淡。

4. 根據自己偏好的口味

一般典型的清酒都是清澈透明，口微甜低酸，略帶水果香氣。喜歡米香較重的可挑選香氣濃郁、口感醇厚的純米酒﹔喜歡果香味重的可挑選大吟釀或吟釀，香氣清新、口感層次細膩。

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5. 搭配不同食物飲用

大吟釀和吟釀味道相對清新甘口、富米香，適宜用來配海鮮如刺身或生蠔，因為海鮮本身帶有鮮甜味，吟釀系列果香甘口，清新口感十分搭配；烤魚等燒烤類食物則適合配搭辛口米香型的吟釀系列，由於烤物本身帶有些焦味，配上辛口的清酒相得益彰；純米酒帶有自然甜味，香味馥郁，口感濃醇，與關東煮等火鍋食物十分搭配。

認識了每款清酒的各種特性，再配上各種合適的美食，便能品嚐出日本清酒獨有的香醇！

【本文獲「KKday」授權轉載。】