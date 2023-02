尖沙咀新開日式酒場　帶出美食、酒藏、環境兼備的Gastrobar風味

酒場既可以讓酒客輕鬆玩樂,亦是一個有助社交的氛圍,雖然酒與美食向來息息相關,但更常見的卻是不可兼得。國外流傳一種名為Gastrobar的酒吧,名字中的Gastro指「Gastronomy」(料理學),顧名思義是著重精緻美食體驗之地,向來深受品味之士以及不喜傳統酒場文化的女士們之熱愛。

圖片來源:room 3

最近一家名為room 3的Gastrobar座落於尖沙咀,名字意指店內劃分了三大用餐空間,分別是主用餐區「Akasaka Room」、「Ginza Room」以及強調私密度的「Roppongi Room」,以東京三大娛樂潮流勝地赤坂、銀座以及六本木來命名,感受到濃厚的日本氣息。在結合傳統日本建築特色及現代裝飾風格的Akasaka Room可以觀賞調酒師製作雞尾酒,適合與一眾朋友把酒談天。至於Ginza Room的設計重點落在竹葉形的鏡面吊燈,閃爍著紙醉金迷的氣息讓人可以全心沉醉在輕鬆愉悅的環境之中。Roppongi Room則以葉子設計的牆壁營造出自然感覺,昏暗燈光讓人在舒適又療癒的氛圍下敞開心扉、盡情享受。三大設計空間各有特色,體現了日本以酒會友的社交文化。

The Fiction(圖片來源:room 3)

另一方面,room 3的重點當然不少得來自著名餐飲品牌的調酒師團隊,經驗豐富足以融會各國的調酒特色,融入以日本為核心設計的雞尾酒,酒單中不容忽視的有8款招牌雞尾酒,焦點之一的「The Fiction」以日本特有的甲州葡萄酒為基調,配合獨有風味來自蘇格蘭艾雷島當地植物來釀造的The Botanist Gin,以及Telmont Réserve香檳調配而成。一聽之下已感覺到陣陣自然風味,卻巧妙地加入帶有日本色彩的紫蘇葉,清香撲鼻之餘,上桌時還會輕輕注入迷離煙霧增強意境。

喜歡經典雞尾酒的朋友,就要一嚐以New York Sour為靈感設計的「Hi Ball Imperial」,為突顯本地獨有風味特意以港式醃漬油柑子重新演繹,混合日本Nikka from The Barrel威士忌、焙茶、菠蘿及柚子打造出一杯清爽又細膩的佳作。至於喜歡威士忌的朋友,又可以一嚐飄送淡淡花香的「Uisuki」,用上無花果甜酒突顯出日本Nikka from The Barrel威士忌的醇厚口感,伴以楓糖漿及香甜苦精,帶有絲絲傳統迷人的舊日本風情。除了這些創新之選,這裡亦準備了多款經典的選擇,當中包括於禁酒令時代誕生的雞尾酒,還有多款日本威士忌、蘇格蘭單一麥芽威士忌、精選琴酒、冧酒、龍舌蘭酒以及嚴選的葡萄酒等,藏品之多足以應付涉獵廣泛的酒客。

圖片來源:room 3

至於美食方面,雖然份量及設計皆以佐酒菜為大前題,但每一道說得上是獨當一面而各具特色,與一般重酒輕食的酒吧大有不同,亦設有小食、前菜及主食,例如備受酒客歡迎的日式燒鳥,焦點之一的「免治雞肉配日本溫泉蛋」採用九州的華味鳥雞自家製作,雞胸嫩滑混入雞軟骨營造爽脆口感。至於串燒的雞內臟依然保留肉汁,燒雞皮亦具有香脆又彈牙的口感,嚐得出食材的新鮮。

另外一系列經典居酒屋美點如「櫻花蝦粟米餅」、來自日本富山灣的珍貴白蝦炮製的「炸日本白蝦」及以日本蔬果製成香脆的下酒小吃「田園野菜脆片」等,令人回味無窮。不得不提以海膽造型亮相的「流心海膽」,其實是以太刀魚手製而成的魚蛋包裹鮮美的北海道海膽,再以紫菜香炸成外脆內軟。主食方面有特色「燒飯糰」、「冷拌烏冬」及「炸蝦餅丼」等,口味突顯濃厚的日式美食本色。

INFO

room 3

地址:尖沙咀中間道15號H Zentre UG層UG01-03號舖

營業時間:下午4時至午夜12時(星期日至星期四);下午4時至凌晨2時(星期五、星期六及公眾假期前夕)