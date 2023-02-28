熊本縣時令食材美酒體驗舌尖上的昇華享受｜何故食好嘢｜何故專欄

作為一個美食作家，正在籌備的新故事，將會以日本為背景，早前有幸應邀參與「熊本食品和旅遊研討會」，加深了對熊本縣的認知，正好為取材之旅做準備。

何故攝

這次研討會在銅鑼灣名店NIKUSHOU舉行，當天我們試食了由NIKUSHOU廚師以熊本食材精心製作的四款美食，第一款名為「春之盛」，以熊本春季蔬菜的代表：Dekopon柑的甜美果肉，以及略帶苦味的菜心，搭配螢光魷魚和來自熊本的阿蘇自然豚生火腿，重點是跟柚子醋、透明醬油、芥末味噌醬一起食用，舌尖上的享受！有佳餚，當然要有美酒，這道菜配熊本著名釀酒廠「龜萬酒造」的獲獎純米吟釀「萬坊」，讓新鮮食材的味道得以昇華。

第二款美食，熊本A5和牛隆重登場！熊本和牛肉質軟嫩，油花遍佈均勻，味道溫和，入口即化。廚師很有心思，不是一般的煮法，而是選擇了味噌朴葉燒。重點是並非普通的味噌，而是混合了熊本出產的蕃茄味噌醬和田樂味噌醬。和牛以兩種味噌醬調味後，用朴葉包裹著本菇和銀杏一起燒烤，完成後朴葉香氣四溢，色香味俱全。揭開朴葉的剎那，有種拆禮物的儀式感。這道菜配「龜萬酒造」的純米酒，相輔相成。

何故攝

第三款美食是雲丹蕃茄素麺。雲丹是什麼？海膽的日文是「Uni」，譯成漢字就是「雲丹」。熊本縣的番茄生產量為日本第一，清澈的熊本蕃茄湯，跟濃味的馬糞海膽，互相輝映，配料還有熊本出產的酢橘皮切絲，非常豐富的味覺衝擊！清爽的日式素麵，更能凸顯蕃茄的鮮甜。在香氣紫蘇花的點綴下，令這道菜更賞心悅目。侍應特別為我們換了洋酒杯，一起品嚐「龜萬酒造」的大吟釀「珍瑞」，香氣濃郁，如沐春風。

何故攝

壓軸美食是熊本阿蘇自然豚午餐肉三文治。廚師以阿蘇的自然豚午餐肉做了吉列，夾在塗有牛油的布莉歐麵包片之間，但並非一段的三文治，秘密是以蘋果、洋蔥和清酒製成的焦糖醬，充滿餘韻的味道，正呀喂！

這四款美食和三款「龜萬酒造」的清酒，完美地展現熊本的魅力！熱切期待到熊本縣取材時發掘更多驚喜！

（專欄「何故食好嘢」不定期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表形而立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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