2023日本梅酒必買10大！這款上架即售罄【內附BIC CAMERA優惠券】

透著耀眼的金黃色，帶著濃郁酸甜青梅氣息的梅酒，是深受女性喜愛的酒款，兌冰塊、蘇打水，飲酒新手也能輕鬆品飲！

這次整理了10款日本必買的梅酒，從經典的南高梅酒到添加柚子、紫蘇的特殊風味梅酒都有，請務必收藏起來，下次去日本通通帶回家！

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1. The CHOYA SINGLE YEAR 至極の梅

使用果肉特別厚實的大型紀州南高梅與酒精浸漬1年熟成的梅酒。入口的瞬間就能品味到南高梅獨特的香氣與香醇的酒體，後味則是帶勁的酸感，浸漬在瓶中的梅子也不能錯過，變得柔軟的果肉柔軟且酸味濃郁，一瓶就有多層次的享受，純飲、冰飲或是當作調酒都相當合適。

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、調酒

■ 酒精濃度：15%

2. 八海山燒酌 濁梅酒

知名日本清酒品牌八海山，以自家八海山本格米焼酎黄麹三段製法的原酒，加入梅子果泥釀製而成。特殊製法讓整支酒的梅子風味更加濃郁之外，也增添了濁酒獨特的果肉濃稠口感，酒感與梅子風味都相當濃厚，喜歡梅子的人一定要試試！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：冰飲、兌水、氣泡水

■ 酒精濃度：14%

3. 萬歳樂 加賀梅酒 5年熟成

ANA全日空航空頭等艙指定用酒，從梅子的栽培到釀造皆在日本北陸的優質環境進行，選用日本北陸的紅映梅與靈峰白山的天然水釀製，經過2年釀製後完成的梅酒常態品，再放置5年熟成的珍貴梅酒，酸、甜、苦、澀等各種風味平衡的恰到好處，豐富的酒體值得細細品味，滿和風感的木盒包裝送禮也相當合適喔！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：冰飲、兌水、熱水、氣泡水、調酒

■ 酒精濃度：15%

4. 小鼓Plumtonic 梅申梅酒

送禮最合適的華麗梅酒！使用仿造古希臘雙耳陶器的瓶身，並以日本國產南高梅釀製的濃厚梅酒。不僅外觀高級，口感也相當奢華，一入口就是南高梅濃郁的香氣，喜歡梅子的人千萬不能錯過！另外也因為酒精濃度較一般梅酒高一些，建議新手可以先嘗試兌氣泡水飲用，熱愛梅酒的人不妨在杯中加一顆梅果肉一併享用吧！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌氣泡水

■ 酒精濃度：16%

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5. 國盛 知多梅酒

選用三款栽種方式與熟度都不同的手摘南高梅釀製，一入口是完熟南高梅豐富的水果香氣與紅南高梅的厚度，後味則是南高青梅清爽的酸味，將三種梅子的不同特性完美融合，是一款讓人再三回味的頂級梅酒，常常一上架就銷售一空，如果去Bic Camera有遇到，請立刻放到購物車吧！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌氣泡水

■ 酒精濃度：14%

6. 請福 泡盛黑糖梅酒

和歌山縣紀州南高梅加入石垣島的泡盛與日本國產黑糖釀製而成，泡盛獨有的甜味與梅子的天然香氣結合，口感偏酸而清爽，隱約中帶著黑糖的獨特厚實香氣，連不常喝梅酒的人都讚不絕口呢！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌熱水、氣泡水

■ 酒精濃度：14%

7. 梅香 百年梅酒

每年在大阪天滿宮都會舉辦梅酒大會，這支百年梅酒就是曾在大會中獲勝的得獎梅酒，以頂級的水質、蜂蜜加上少有的白蘭地釀製而成，醇厚的口感搭配梅酒的香甜風味，尾韻則是蜂蜜的清甜氣息，新手也能一秒入坑！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌熱水、氣泡水

■ 酒精濃度：14%

8. 蝦夷蔵 梅酒 LAB.（草莓・蘋果・葡萄）

由高砂酒造提起的全新企劃，以日本酒為基底，結合北海道特產水果果汁釀製而成的水果梅酒，分別為浦河町的草莓、余市町的蘋果以及富良野市的葡萄，水果的濃郁與酸甜清香和梅酒達到完美平衡，可愛的包裝，送禮自飲都相當合適喔！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌熱水、氣泡水

■ 酒精濃度：13%

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9. 赤兎馬 柚子梅酒

以知名芋燒酎「赤兎馬」為基底加入鹿兒島縣產的柚子與南高梅釀製而成的柚子梅酒，可以同時品嘗到梅子的酸甜滋味與柚子的清爽口感，建議第一口一到要先品嚐原味，感受最純粹的柑橘風味，太甜的話則可搭配氣泡水，更適合夏天品飲喔！

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌熱水、氣泡水

■ 酒精濃度：14%

10. 鍛高譚梅酒 紫蘇梅酒

紅紫蘇與梅酒的完美結合，無添加色素、與香料，酒體呈現紅紫蘇如同紅寶石般的透明紫紅色，可以同時品嘗到紅紫蘇獨特的香氣與梅酒的溫和香甜風味，喜歡紫蘇特別風味的話千萬不能錯過，絕對是瓶令人一喝就上癮的風味梅酒。

商品資訊

■ 推薦飲用方式：純飲、冰飲、兌氣泡水、優格、調酒

■ 酒精濃度：12%

下次去日本，就到BIC CAMERA把微醺「梅」好帶回家！

在日本如果不太確定要去哪裡買酒的話，不妨前往BIC CAMERA挑選，從日本酒、威士忌、紅白酒到梅酒應有盡有，不僅可以退稅還可以搭配優惠券，省去比價的時間，輕鬆買到最划算的酒款！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】