中環菲律賓餐飲體驗　驚喜味蕾的傳統變奏　細味當地料理特色之處

除了平日我們最常接觸到的中餐、西餐、日餐之外，有時還會想為味蕾找尋一些新鮮感，東南亞料理是一個充滿多樣性的選擇，當中菲律賓料理由於糅合了中菜、西班牙菜等的元素衝擊，往往在我們容易接收的範圍內帶來味覺上的新鮮感。

圖片來源：Barkada

有一所名為Barkada的新開菲律賓餐飲體驗座落於中環，室內設計帶有菲律賓文化精神，亦結合了家庭式復古熱帶元素，播放著90年代的R&B及Hip-Hop音樂，加上注目的霓虹燈標誌又令人聯想到菲律賓的街頭。

適合配酒的小菜「Pulutan」（圖片來源：Barkada）

由於菲律賓在歷史上曾受西班牙殖民統治，所以飲食文化亦深愛影響，例如適合配酒的小菜「Pulutan」，就相當於西班牙小菜Tapas，作為前菜率先為大家帶來一道Lumpiang Shanghai由酥脆雞肉春卷配以紅蘿蔔、洋蔥和菠蘿辣椒醬，足以打開大家的味蕾，由於菲律賓有不少中國移民，所以常見到春卷、醬油、豬肉、魚露等中菜元素。前菜還有三文魚Kinilaw，用上刺身級三文魚配以柑桔、甘蔗醋、椰奶、辣椒、洋蔥、炸蒜、脆米餅，還有Adobo Birria Quesotacos，由墨西哥辣椒醬、墨西哥瓜希柳辣椒和安喬乾辣椒烹調的Adobo炆豬腩，以及脆玉米餅和馬蘇里拉芝士等組成一道充滿味覺層次的美食。

Barkada燒烤（圖片來源：Barkada）

前菜已經令人食慾大振，接下來可以品嚐一系列菲律賓燒烤醬醃製的食材，燒烤之前會先以真空低溫烹調處理，還可以配上令人垂涎的大蒜飯。另一方面，來自傳統的邦板牙開胃菜Sizzling sisig，多年來的演變成為了深受歡迎的主菜，這道鐵板料理可以揀選豬肚、三文魚或為素食者而設的蘑菇，再配以醬油、柑桔、醋、辣椒、洋蔥、蔥和Kewpie沙律醬，惹味得令人又想再配一大碗大蒜飯。

傳統的邦板牙開胃菜Sizzling sisig（圖片來源：Barkada）

Spicy Funky Coconut Noodles（圖片來源：Barkada）

至於另一道令人驚喜的菜式Spicy Funky Coconut Noodles，選擇用台式刀削面配以日本南瓜、魚泥椰子辣椒醬、炒大蒜和芫荽製成的滋味主菜，帶有奶油般的口感及香濃飽滿的味道。

一般而言，菲律賓料理予人的印象會是有著多樣性但強烈的口味，擅於利用各種香草和調味料。這裡的菜式卻又帶有一種溫和親切的感覺。原來餐廳展示出一種名為「Ginataan」的菲律賓烹飪風格，Ginataan可以指很多不同的菜式，字面上的意思是用椰奶（gatâ）烹調的食物，又可以指是與米飯一起享用的菜餚，是一種受到西班牙殖民時代影響而變奏出來的烹調手法。除此之外，主廚Jen Balisi亦將其母親的家鄉比科爾地區的烹調手法注入菜單，將椰奶和辣椒相輔相成，例如一道Chicken Bicol Express就是用雞腿與椰奶、Bagoong和辣椒燉製而成的，經典的菲律賓調味醬Bagoong是一種傳統由發酵的魚或蝦製成的醬，帶有當地的獨特風味。

甜品（圖片來源：Barkada）

最後，餐廳的飲品及甜品都有所驚喜，酒品有常見的雞尾酒注入熱帶風情的變奏，當中運用了充滿特色的材料如班蘭、烏梅、柑桔等。甜品Banana Cue Old Fashioned則向馬尼拉街頭的小食攤致敬，在焦糖化的薩巴香蕉上淋上黑冧酒、雪利酒、比特酒和朱古力，為豐富的菜單完美作結。