銅鑼灣新開炭烤扒房各地頂級牛扒　主打咖啡渣乾式熟成嶄新體驗

世界各地的牛肉各具特色，對牛控來說，如果可以一次過品嚐到不同的特色風味才能滿足。除了食材本身優質，經過不同的烹調手法、乾式熟成、醬汁的運用等等，更能將牛肉之美味放大成倍。

美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒（圖片來源：CARVER）

座落於銅鑼灣皇冠假日酒店的一家新開炭烤扒房CARVER，剛於4月開始試業，菜單以明火炭烤的牛扒為主，食材來自美、澳、日本等地的上乘肉品。甫進入餐廳便能見到門口一座大型的乾式熟成櫃，內設多層肉品層架，因應不同的熟成程度來調節溫度及濕度，除了乾式熟成牛扒之外還有日本、澳洲的和牛，還靈活運用不同的手法來提升牛肉應有的滋味。

美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒（圖片來源：CARVER）

焦點之一有匠心獨運的美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒，原來是團隊有見於業內每天會製造大量的咖啡渣，於是思考如何物盡其用，最後經過大量的試驗終於將咖啡渣與牛扒合而為一。精選自意大利精品咖啡品牌Lavazza來自巴西的百分百阿拉比卡咖啡渣，再混合多款秘製材料，塗抹在美國西冷之上進行20天的乾式熟成，咖啡濃郁的芳香與細緻的酸度融入肉質，既帶有誘人的肉香，又能令肉質變得柔嫩，最後以明火炭烤賦予肉品炭火香，一刀切開流露出豐富肉汁，帶來多層次的新穎味覺體驗，此菜式僅為每天限量供應。

乾式熟成櫃（圖片來源：CARVER）

另外值得一嚐的還有美國45日上等腰肉，部位來自牛柳及西冷比例約6比4，經過45天熟成之後令肉質軟嫩，兼具細膩的油花在炭烤之下變得潤滑有致，並賦予煙燻滋味。還有美國極佳級金標牛板腱，是來自美國農業部評定為最高級別的肉品，特色是均勻的油花，但由於是肩胛部位所以脂肪含量為16至24%，肉質偏向香濃結實。

美國45日上等腰肉（圖片來源：CARVER）

如果是喜歡和牛的朋友，有來自日本及澳洲的頂級和牛可以揀選，當中高級別的澳洲M9牛腰肉擁有傲人的大理石花紋油脂；至於宮崎縣產的A4牛柳亦在當地和牛大賽屢獲殊榮，可以品嚐得到冠軍級的味道。

至於醬汁方面，有可以提升頂級牛肉滋味的傳統牛肉汁和黑松露汁，另外亦有帶有酒香的干邑黑椒汁，以及由蛋黃、香草醋汁及牛油調配而成的地道法式醬汁賓利士汁，向來是高級法式料理用來配搭牛扒的經典味道。

INFO

CARVER

地址：香港銅鑼灣禮頓道8號一樓

查詢：5978 5971