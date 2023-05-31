尖沙咀新開壽喜燒集日本各地傳統之大成　主打橄欖和牛、京都姬牛

【日本美食】壽喜燒（鋤焼き）不單只是日本的國民美食，在香港也普遍深受歡迎。追源溯流，原來早在飛鳥時代，因為宗教的原因天皇禁止國民食用獸肉，維持到幕府時期日本人也普遍不吃牛肉，除非因為身體需要進補或喜慶日子，才會享用壽喜燒，但當時大多只食用雞肉。直到明治初期，明治天皇覺得富國強兵要從國民的體質入手，才真正地解禁肉食，於是橫濱一家名為「伊勢熊（いせくま）」居酒屋憑著其首創的牛肉鍋物而深得民心。

圖片來源：壽喜燒 伊勢熊

早前於尖沙咀新開一家名為「壽喜燒 伊勢熊」的料理專門店，採用伊勢熊之名是希望延續這份料理的初心並將壽喜燒開揚光大。餐廳特意於日本福岡邀請到資深日籍主廚久家弘一先生坐鎮，除了令人垂涎的極上和牛和日本產時令蔬果之外，還以獨門割下（佐料醬汁）配方而遠近馳名。壽喜燒不單只是一種料理，更是一種生活文化，於日本不同的地區，對於壽喜燒都有不同的料理方式，餐廳希望匯聚百家之長，以頂級食材為基礎，配合關東地區所著重醬汁的燉煮概念，再結合關西地區以糖烤為主的特色，達致一種味覺平衡、令人印象深刻的味蕾體驗。

圖片來源：壽喜燒 伊勢熊

為貫徹壽喜燒這項傳統料理的精神，餐廳選用來自日本岩手縣的南部鐵器作為鍋具，當地著名的民間工藝有著超過400年歷史，所打造的鐵器以剛健耐用見稱，更重要的是續熱性強而且導熱均勻，最適合用作壽喜燒，有助鎖緊食材的原汁原味。另外所用的碗碟則來自日本伊萬里燒的著名窯廠「瀨貞製陶所」，傳承了源自江戶時代的高級瓷器技術鍋島燒，當時僅為將軍及貴族所用。

圖片來源：壽喜燒 伊勢熊

至於菜單方面，最引人注目的「伊勢熊壽喜燒九道菜晚市廚師發辦菜單」需要兩天前預訂，因為食材都需要匠心準備，為大家帶來前菜五款、時令刺身、天使海老料理、炙烤和牛、A4和牛壽喜燒（橄欖和牛、京都姬牛、或期間限定和牛，共兩片）、壽喜燒和牛海膽卷、日本季節蔬菜七款、時令德利蒸、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯及時令甜點。

圖片來源：壽喜燒 伊勢熊

當中的優質和牛當然是主打食材，例如來自香川縣小豆島的橄欖和牛，原來這裡是日本最早培育和牛之處，亦是馳名海外的橄欖發源地，最老的一棵橄欖樹有千年之久。橄欖和牛具有富含營養價值，肉質柔軟而具備極其濃郁的肉香及肉汁，大理石油花均勻細膩，向來深得愛牛之人的歡心。至於另一注目和牛是從日本京都府綾部市的牧場引入的京都姬牛，此品種為優質雌性黑毛和牛，最大特色是油脂融點比雄性低，由於採用天然井水及營養豐富的優質飼料來飼養，所以肉質細嫩，達到入口即融的順滑口感。

圖片來源：壽喜燒 伊勢熊

壽喜燒一大傳統特色是可以蘸生雞蛋食用，餐廳採用的蛋汁佐料來自日本山口縣，蛋白綿密細膩，配合主廚獨門割下秘方，分別為食客帶來4款精選蘸料，包括沖繩島椒絲、柚子、芥末及意大利松露醬，為整個用餐體驗帶來豐富的味道層次享受。除肉食之外，餐廳所選用的蔬果亦是匠心獨運的，來自日本各縣的頂級季節蔬菜包括春夏時令的靜岡縣頂級高糖度水果蕃茄、鹿兒島竹筍、愛知縣羅馬花椰菜、山口縣白蘆筍等，其鮮甜味美絕不讓美味的和牛專美。

壽喜燒 伊勢熊

地址：香港九龍尖沙咀棉登徑8號凱譽G13號舖