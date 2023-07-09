台灣老茶葉存量稀少被譽為液態黃金　一文看清老茶種類特色和泡法

說到可以喝的古董文物，許多人都會想到具有養生功效的普洱茶，事實上，極具特色的「台灣老茶」也是一個新興標的，而且存量相對稀少，更加難得。

因為需求帶動價格行情，如今老茶身價堪稱「液體黃金」，目前40年老茶行情一斤約為台幣10萬（折合約HKD 25,250），已逝的製茶名人陳阿蹺1980年代凍頂烏龍還飆到台幣60萬（折合約HKD 151,500）。最近拍賣場上出現罕有的60年老茶，1960年柯成興茶行的「吉」包種茶、「珍蘭」樹蘭花鐵觀音已經高價落槌。到底什麼樣的茶才叫老茶，還有哪些種類呢？

台灣老茶種類簡介和泡法。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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以時間加值的老茶

老茶究竟是什麼茶？要多老才叫老？茶葉在當年生產出售叫新茶，隨著季節品種、產地高度、手工工藝、比賽得獎去定價，因此一斤600克的價格區間相當大。當新茶放過隔年便叫做陳茶，而老茶定義在於存放夠久，其價錢自然也得隨著時間增加，而且原始包裝越完整越貴。雖然該放多久沒有官方規定，但一般人還是認為十年才足以稱老。隨著時光歲月累積，新茶退去新鮮香氣，陳味逐漸顯現，經過漫長的等待與轉化後，老茶就會發揮無窮底蘊，展現令人回味再三的不凡滋味。

老茶的口感特色和泡法

老茶在逐年轉化的過程中，茶葉裡面的茶多酚、抗壞血酸和脂類物質會發生自動氧化作用，開始產生果酸，聞起來有陳香梅子味，也因為受潮程度的不同，而產生藥香、蔘香、樟香等味道。老茶茶湯的顏色不論深濃應該帶有透度，入口會迅速感覺到酸味，但會立刻化開生津；若是重焙火茶會轉出熟果酸。想要感受到真正的成熟老韻不妨放到30年以上，茶氣在醇和之間帶著厚實的力量，安撫五臟六腑。口感圓潤溫和的老茶咖啡因低，可以安神鎮靜，再加上「沒食子酸」具抗氧化能保護心血管的功效，是受到茶友歡迎的原因之一。

珍貴的老茶要如何沖泡才能達到最好的表現？眾所皆知，泡茶的學問極多，光是水就有水質水溫的問題，茶具的材質、厚薄、大小也有影響，還有茶葉的置放量、浸泡時間，甚至注水出湯的力道速度，都會影響茶湯滋味。走過歲月的老茶泡法，建議使用水溫95℃的水與逼熱性夠的茶壺，徹底燙壺後置放茶葉，因為存放時間久多少會有雜味，第一泡不妨迅速倒出不飲。

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台灣老茶橫空出世

台灣從日治時期開始，一直到電視劇《茶金》描述的1950年代，茶葉都是重要的外銷農產品，製茶廠把做好的茶葉送到精製廠進行分級併配，裝箱之後整批出口外銷。當時喝茶訴求品飲新鮮滋味，並沒有放老的習慣，到了1990年代中期台灣掀起普洱茶風氣，台灣老茶才同時被關注挖掘。所以能保留至今的老茶，可能是消費者無意間的「存茶」，或是茶農茶行業者刻意保留或是未售出的茶品。

台灣茶品項眾多，有哪些茶適合做成老茶呢？無論是三峽碧螺春綠茶、文山包種茶、高山烏龍茶、凍頂烏龍茶、鐵觀音茶、紅烏龍茶、東方美人茶、蜜香紅茶，或多或少都能在坊間或網路看到該種老茶。換言之，即便發酵程度不同，只要注意茶葉含水量、環境濕度等變因，控制得宜就能做出耐喝的老茶。

三種製作老茶的方法

因為台灣茶可以久放的概念成形，也帶動消費新茶、存放老茶的風潮。因為目前台灣可見的老茶種類有三種，最理想的是自然陳化陳年老茶，將加工完成的優質茶葉放在通風陰涼的環境中，讓茶葉隨著空氣中的水分慢慢氧化，喝起來味道乾淨。另外兩種是潮濕促使微生物後發酵，以及利用高溫烘焙的老茶做法，雖然喝起來也是有老茶味道，但終究不是上品。

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金龜朝北斗 稀有60年台灣老茶亮相

2023年5月拍賣行允臧齋藝術拍出「1960 柯成興茶行」的老茶——「吉」包種茶、「珍蘭」樹蘭花鐵觀音，就是因緣際會留到21世紀的台灣老茶。1875年於廣東潮州成立的柯成興茶行，為泰國四大茶商之一，以台北大稻埕貴德街為據點，收購文山包種茶、木柵鐵觀音等茶葉，將之精製裝箱集運至母公司泰國，再轉往東南亞各地批發給當地茶商。木箱用馬口鐵上釘增加強度，內部用錫面、塑膠膜、牛皮紙封隔絕濕氣異味，做成外銷30公斤裝的茶箱子，柯成興茶行還從潮州景點「金龜朝北斗」獲得靈感，製作貼標作為自家貨物辨識。「吉」採用南港的老包種茶製成，帶有蔘香、中藥香與樟香。「珍蘭」配合當時流行的喜好，將鐵觀音茶與樹蘭一起做成窨花茶，隨著沖泡的次數，花香漸淡僅留茶香，極富層次變化，是當時熱門商品。

台北逸春茶行主人陳逸恩取得柯成興茶行獨家授權，打造原樣複刻的3公斤裝木箱，2022年在知名茶文化作家吳德亮等人見證之下，打開完好封存的「吉」與「珍蘭」外銷泰國原裝箱並進行分裝，讓更多人有機會品嚐60年前的製茶工藝。經古物鑑定專家秦嗣林檢驗認證、各為3公斤的「吉」包種茶與「珍蘭」樹蘭花鐵觀音，在2023上半年拍出48.3萬台幣（折合約HKD 12,200）的高價。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「罕見60年茶葉拍賣高價」 一次了解台灣老茶種類特色和泡法】