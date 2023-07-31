澳洲酒后最新年份系列紅酒　最珍貴紅土出產高雅細緻別具收藏價值

葡萄酒相比起其他酒類，受到產地的風土特色影響更大，葡萄深受生長環境以及氣候的影響，亦因如此釀造葡萄酒好比一門藝術，因應不同的條件釀造出來每一個年份、每一批次的作品都獨一無二。作為新世界葡萄酒產地的代表，澳洲地廣人少，陽光充沛，是一個得天獨厚的產地，

今回介紹有著「澳洲酒后」之美譽的Wynns Coonawarra Estates（醞思酒莊），就以歷史悠久的紅土葡萄園及其獨特的風土而享負盛名，所推出的作品向來別具收藏價值，最新發布的2021年全新年份葡萄酒，可謂是酒莊最備受推崇的年份之一。

醞思酒莊有著過百年歷史，最早可以追溯到1890年代（圖片來源：Wynns Coonawarra Estates）

庫那瓦勒地區（Coonawarra）的紅土（圖片來源：Wynns Coonawarra Estates）

醞思酒莊的萄葡園有著過百年歷史，最早可以追溯到1890年代，有著當地最古老的百年老藤，另一個最大的特點是庫那瓦勒地區（Coonawarra）的紅土，即是地塊的上層土壤紅色黏土，是由石灰岩經過數千年風化而成，富含鐵質可為葡萄提供源源不絕的養分，所以向來被視為最珍貴的土壤之一，酒莊則是這片著名紅土的最大單一持有者。在氣候方面，澳洲的Bonney Upwelling上升流為土地帶來微風，因而令當地氣溫降低，另一方面紅土卻能夠保存適當的溫度，確保葡萄有著良好的熟成狀態，整體來說偏冷的氣候賦予葡萄酒高雅細緻的風格，故此又得到「澳洲酒后」之美譽。

Wynns Black Label Cabernet Sauvignon 2021及Wynns Black Label ‘Old Vines’ Shiraz 2021 （圖片來源：Wynns Coonawarra Estates）

酒莊的旗艦系列Black Label Cabernet Sauvignon（黑標赤霞珠），曾經得到澳洲權威酒評家James Halliday譽為澳洲最重要的赤霞珠美酒，酒莊指出2021年全新年份酒實力與備受推崇的2010年系列不相伯仲，足以成為澳洲最具收藏價值的葡萄酒之一。黑標系列作品早在1954年開始生產，憑著其優雅的陳釀以及完美展現風土特色而打響名堂，是次新作也只選用頂級葡萄釀造，可見得酒莊對於2021年系列別具信心。至於另一款2021年Wynns Black Label ‘Old Vines’ Shiraz 2021（黑標老藤切粒子）則選自始創年份1890年代已經開始培植的古老葡萄園所出產的老藤葡萄，平均樹齡高達75年，所以口感風味帶來獨特的古老原始韻味。

V&A Lane Shiraz 2021（圖片來源：Wynns Coonawarra Estates）

V&A Lane Cabernet Shiraz 2021（圖片來源：Wynns Coonawarra Estates）

如果想挑選美酒配搭美食，酒莊的V&A Lane Shiraz 2021以及V&A Lane Cabernet Shiraz 2021則是最好選擇。V&A Lane是紅土地帶中的一條小徑，在歷史上是兩個古老葡萄園區的邊界，這裡的Shiraz葡萄園平均樹齡高達49年，由於成熟期較早所以成為每次最早採摘的葡萄園，特意提前收割的葡萄帶有優雅成熟風格，營造出新鮮紅果風味適合配搭不同食物；Cabernet Shiraz則是採用同一天收成並共同發酵的兩種葡萄，其靈感來自50年代按照風格，並非精確比例來釀造的做法。最後還有酒莊每年因應當年最佳的赤霞珠葡萄園而選出的單一葡萄園系列，2021年系列挑選早於1969年開始種植赤霞珠的Glengyle葡萄園，現時是成名已久的代表葡萄園之一，想深入了解「澳洲酒后」的過人特色，這瓶傑作是最佳的選擇。