中秋節2023｜全新口味月餅合集：聯乘新作、大豆素食｜持續更新

【月餅/ 中秋節】今年中秋節（9月29日）適逢是星期五，連同國慶將會讓大家得到一連四天的悠長假期，實在令人既期待又興奮。相信大家都會與親朋好友在度過節日時光之同時分享應節月餅，雖然距離中秋節還有一個多月，但現在已經差不多需要開始物色心水的款式，兼且享有早鳥優惠，早點選擇就有更多選擇！

圖片來源：都爹利會館

都爹利會館 × Saicho

擅長中式美點、別具藝術文化氣息的米芝蓮一星餐廳都爹利會館，每年都會匠心為食客準備應節月餅，今年也不例外，而且更與屢獲殊榮的氣泡茶品牌Saicho聯乘合作推出中秋茗茶月餅禮盒。傳統上我們品嚐月餅都習慣配一杯茶消滯解膩，近年時興氣泡茶，可以冷藏增加清新口感，配以香檳杯享用更有助增強其香味及令氣泡更綿密，釋放細膩的花果香足以中和月餅的豐盈口感。

由餐廳行政主廚及屢獲殊榮的廚房團隊精心製作的皇牌流心奶黃月餅向來備受歡迎，奶黃餡料甜美怡人，作為甜點非常適合與三五知己共同品嚐。至於Saicho則是一個由英國遠道來港的品牌，其氣泡茶採用低溫浸炮製作，能夠提取到細膩的香氣而又不會過度苦澀，帶有純淨、清爽且豐富的風味。

中秋茗茶月餅禮盒

定價：498港元

於網上商店獨家發售

圖片來源：香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店 × 香港故宮文化博物館

中秋作為一個傳統中式節日，也是一個重要的文化傳承。最近於香港故宮文化博物館展出由又一山人擔任藝術總監，與本地視覺藝術家黃宏達和全球首位人工智能水墨畫家A.I. Gemini攜手合作的展覽「器惟求新——當代設計對話古代工藝」，以現代科技及水墨畫重新演繹圓月之魅力。與此同時，香港瑰麗酒店特意與之合作推出「明月：傳承」限量月餅禮盒。

圖片來源：香港瑰麗酒店

由酒店中菜行政總廚主理，以傳統及現代配方精心製作的兩款特色月餅，包括兩個瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅和四個彤福軒迷你奶黃月餅。品嚐月餅除了是應節以及味蕾上的享受，亦是一個機會去深入體會中華文化，是次無論是展覽還是月餅禮盒，都將這歡愉節日的文化意涵突顯出來，以現代手法來帶給大家耳目一新的感受。

「明月：傳承」限量月餅禮盒

定價：488港元

於香港瑰麗酒店網上商店有售

圖片來源：「安」（Ān）

大豆品牌「安」 × ESCA

月餅雖然美味，但作為應節食品也不宜過量進食，不過如果有一種新世代的月餅可以避免多油多糖等製作方法，豈不是令人更安心享用？此外，傳統月餅亦可能因為原材料令素食主義者望而卻步。米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room總廚Vicky Lau，之前創辦了米芝蓮綠星餐廳MORA大獲好評，其後再下一城以大豆為題開設品牌「安」（Ān），以可持續方式探索大豆之美味可能性。

今個中秋品牌與擅於發揮素食美食的Esca合作，後者向來研發不少出色的素食節日產品，是次首度推出聯乘限量大豆素食月餅禮品，包括「安」豆漿黑芝麻月餅及Esca桂花鹹蛋豆漿法式薄脆曲奇，為秉持可持續發展理念，禮盒亦以環保木盒盛載，設計簡約而別具禪意。

「安」（ĀN） × ESCA中秋月餅禮盒（六件裝）

定價：498港元

早鳥優惠：448港元（8月30日前訂購）

於網上商店發售

圖片來源：Pâtisserie Jane

人氣甜品店Pâtisserie Jane

如果有朋友純粹想應應節，又怕傳統月餅份量太多，近年愈來愈多以甜品為設計的月餅可供選擇。向來主打低糖、低油、無添加的城中人氣甜品店Pâtisserie Jane，今年推出的全手工製作精緻月餅有「茗茶月餅」及「彩虹酥皮月餅」兩大系列，前者的口味以茶為題，包括抹茶荔枝、伯爵紫薯、桂花紅棗桂圓以及奶香烏龍奶皇，四款各有特色多重茶香滋味亦適合不同口味的朋友共同分享。至於後者則設有香芋蛋黃酥皮以及奶皇蛋黃酥皮月餅兩款口味，是為傳統潮州月餅的變奏版，值得留意的是採用烤焗方式取代油炸實屬健康之選。

「茗茶月餅」禮盒

定價：188港元（早鳥優惠168港元）

「彩虹酥皮月餅」禮盒

定價：228港元（早鳥優惠208港元）

於官方網站發售

圖片來源：半島酒店

半島酒店

相信有不少朋友都鍾情於奶黃月餅，亦知道奶黃月餅是由半島酒店嘉麟樓的葉永華師傅於1986年開發出來的，其靈感來自傳統茶樓點心奶黃包，當時成為一時風潮，直到現在可謂是與傳統月餅分庭抗禮。於今年半島酒店決定再創新風，在經典奶黃月餅之上研發出全新口味朱古力奶黃月餅以及水果奶黃月餅，成就出新舊交融的滋味。喜歡甜點，又或樂於嘗試中西交融的新品，朱古力奶黃月餅定能滿足挑剔的甜品愛好者，設有朱古力布朗尼配夏威夷果仁以及香甜拖肥兩款口味；如果喜歡輕怡口感及鮮果入饌的朋友，水果奶黃月餅有完熟多汁的士多啤梨、熱帶風情的芒果和熱情果，濃郁果香與細膩甜美交織出嶄新體驗。

迷你水果奶黃月餅

定價：388港元

迷你朱古力奶黃月餅

定價：228港元

於官方網站發售