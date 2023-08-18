久溪酒廠將生產土生土長中國威士忌　Macallan前製桶大師主理

【威士忌】中國人飲用烈酒的歷史源遠流長，白酒、燒酒、高粱酒等等大家都耳熟能詳，不過洋酒在中國向來亦有龐大的市場，是為各大海外洋酒企業的目光所在，近年甚至不時傳出在中國建設蒸餾廠的消息。其中一家位於福建省龍巖市的久溪酒廠，現正進行酒廠的建設工程，有望於下年啟用並進行首批量產作品的裝桶。

久溪酒廠設計圖（圖片來源：久溪酒廠Facebook）

久溪酒廠設計圖（圖片來源：久溪酒廠Facebook）

在我們的印象中，酒廠往往都是位處山明水秀的遍遠山區，久溪酒廠距離廈門僅僅需要一個多小時的車程，選址海拔800米的原始山林有著肥沃土地與純淨水源，所用的水源來自300米深的火山花崗岩層之下，不含鹽分和其他破壞口感的礦物質，純淨、清爽並能充分發揮麥芽的特性。正所謂好山好水自然釀出好酒，在過去的歷史也吸引到人們於此定居。雖然酒廠主打威士忌的釀造，不過威士忌陳年需時，正如很多初創酒廠一樣，最初都會釀造一些不需要陳年熟成的蒸餾酒，所以伏特加、Gin酒和Rum酒等將會是酒廠最初出現的量產作品，亦有助於將來釀造威士忌提供起動資金。

久溪酒廠附近環境（圖片來源：久溪酒廠Facebook）

酒廠所在的地區，其氣候環境與蘇格蘭山區相近，酒廠亦會跟從蘇格蘭的標準將威士忌陳年三年。不過作品會體現出更多的中國風土元素，例如在麥芽發酵方面，將會採用這裡獨有的酵母菌；在烘烤麥芽方面，則會採用中國出產的泥煤，相信風味上會與別不同；由於威士忌的風味很大程度上來自木桶，很多朋友相信會對酒廠所用的木桶顯得好奇，值得一提的是酒廠未來會擁有自己的製桶部門，並由名廠Macallan的前製桶大師所主理。換言之，絕大部分的原材料都會產自當地或國內，釀出來的將會是土生土長的中國威士忌。

酒廠首批作品為限量版創始系列（圖片來源：久溪酒廠Facebook）

酒廠曾指出烈酒市場於中國很有探索的空間，亦值得作為擴展亞洲的起點。中國人習慣飲用中國白酒，近數十年來白蘭地及干邑已在此發展成熟，話雖如此，白蘭地市場向來被業界龍頭企業所主導，而且選擇有限，所以酒廠則將目光放在威士忌之上，威士忌的世界近年百花齊放，愈來愈多「新世界」的作品出現，相對的入場門檻更低，也更具可能性。目前酒廠的藍圖是生產多達18種酒款，目標最大年生產量為50萬瓶，及後有機會在中國各地建設更多釀酒廠，因為在不同的氣候條件下提供不同的熟成環境，釀出來的作品也具備更廣泛的風味。