泥煤桶風格或成威士忌趨勢？釀造條件更好、口味更具變化易接受

【威士忌】蘇格蘭艾雷島出產泥煤煙燻風味威士忌遠近馳名，泥煤是一種近似碘酒的氣味，酒迷對於這種威士忌風格向來反應相當兩極，有人極為喜歡，亦有人因為強烈的風味敬而遠之，不過隨著威士忌迷愈來愈廣泛，泥煤風格也漸漸普及起來。近年暗暗地掘起了一種泥煤桶風格，原來與泥煤風格並不相同，或者會成為未來的一股風潮。

艾雷島（圖片來源：islay.com）

了解兩者的分別，首先要從釀造過程說起，生產威士忌其中一個步驟是烘焙麥芽，談起泥煤風格很多朋友馬上會想起艾雷島，是因為艾雷島盛產泥煤，順理成章就地取材，烘焙麥芽所採用的燃料便是泥煤，其特性隨著烘焙過程中融入麥芽，不過不僅限於艾雷島，蘇格蘭的其他產地以至是世界各地都有此做法。至於泥煤桶風格，即是在烘焙過程中不一定會用泥煤，但在陳年過程所用的木桶是曾經陳年過泥煤風格威士忌的木桶，普遍來說，後者的風味會比較平易近人，在提供足夠的風味同時不會搶走酒體其他特色如麥芽香，但口感上又不會感覺被淡化。而且假若陳年時間再放長點，更會為酒體提供更多深度及複雜性。

泥煤（圖片來源：Getty Images）

說到這裡可能有威迷已急不及待想要尋找泥煤桶風格威士忌來試試，會發現很多都是新推出甚至還在陳年的作品，不過足以令人生起一股異軍突起的感覺。原來著名蘇格蘭酒廠Balvenie分別於2001年及2010年已有推出17年的「Islay Cask」以及「Peated Cask」作品。另一家蘇格蘭名廠Glenlivet亦有於2015年推出一款「Nàdurra Peated」，可見泥煤桶早已吸引到一些酒廠的目光。

The Glenlivet Nàdurra Peated（圖片來源：The Glenlivet）

之所以說泥煤桶是趨勢而不僅僅是一種口味，因為在其他方面還有更多的優勢足以令酒廠更樂意去嘗試。首先是成本方面，由於泥煤桶風格還未普及，所以要找尋泥煤桶現時是非常容易的，一整個艾雷島眾多酒廠都是潛在的供應來源，相信酒廠本身亦樂意出售用過的木桶，好一個Upcycling的例子，並且不同酒廠有不同的泥煤風格，充滿了多樣性和可塑性。

威士忌有一半以上的風味來自木桶（圖片來源：Getty Images）

另一方面，如果一家本來並非釀造泥煤風格的酒廠，突然想轉轉口味其實並不容易。剛才說過，由於泥煤強烈的氣味並非人人能夠接受，釀成酒已有這般效果，可想而知本來的泥煤氣味有多濃烈，所以同一所設施，往往難以同時顧及釀造泥煤與非泥煤的威士忌，殘留的味道定必會影響其他酒藏，除非進行相當嚴格的清潔或者投資更多的基礎設施，但這涉及的成本往往令人卻步。最後一點，是泥煤桶比起泥煤更易入手，泥煤是需要時間及特定條件生成的，並不能說有就有，所以想涉足泥煤風格，選擇泥煤桶會是更低的入場門檻，也是最簡單的做法。