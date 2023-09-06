內地人氣飲品「醬香拿鐵」　細看貴州茅台價值所在水漲船高的原因

【醬香拿鐵/ 茅台/ 咖啡】近日內地驚現一款人氣飲品「醬香拿鐵」，原來是由貴州茅台與咖啡品牌瑞幸咖啡聯乘推出的新品。

雖然口味上未必人人受落，但新鮮感足以讓顧客樂意買單，而且定價僅為38元一杯，比起品嚐現時有價有市的貴州茅台算是相當平易近人的價錢，故此在首度推出當天銷量已高達542萬杯，總銷售額超過1億人民幣，絕對是吸金力強的人氣產品。

有親身品嚐過的網民指出醬香拿鐵味道像酒心朱古力，亦有人不勝茅台之重口味，反應頗為兩極。另一方面，由於茅台的價值不菲，有人質疑醬香拿鐵是否真材實料，據悉醬香拿鐵酒精度僅為0.5度，比起一般啤酒還要低，一杯醬香拿鐵有480毫升，內含不多於2.7毫升的茅台，所以按照官方定價來看，一杯醬香拿鐵所用的茅台成本不會超過4元人民幣。不過要製作這杯特色飲品原來殊不簡單，並非單純地將茅台加入拿鐵咖啡裡，而是將茅台調配成厚奶，但茅台本身所含的酒精會與牛奶產生反應，解決這個難題便是生產商的秘技了。

70年代 三大革命 53度茅台 定價：120,000.00港元（圖片來源：珍稀酒行）

相信大家對於貴州茅台定有認識，貴為世界六大蒸餾酒之一，好比蘇格蘭威士忌與法國干邑，價格亦在不斷飛升。茅台地位斐然，被譽為中國國酒向來會使用於國宴，或以禮物形式贈予外交官員，與很多烈酒一樣，陳年愈久愈是矜貴、味道愈好，所以我們常常聽到茅台價值如何水漲船高，很大程度上是一些年份酒如15年、30年、50年、70年、80年等等。

1997年產香港回歸紀念茅台酒（圖片來源：佳士得）

除此之外，一些特別年份的出品，基於特別意義以及限量的原因，嚐一瓶少一瓶，價值更是可觀，例如1997年產香港回歸紀念茅台、1999年產紀念國慶五十周年盛典茅台酒這些紀念特別年份的，還有代表廠方里程碑的一些出品，大多會有著不同的包裝。於2019年佳士得上拍了一系列茅台佳釀，當中一箱12瓶1977年產的飛天牌茅台酒估價高達120萬人民幣，特別之處在於是最早使用紙盒包裝，其印刷字樣也有所不同，封口則採用淡紅色透亮膠套，被俗稱為「透亮膜大飛天」，是為非常珍稀的藏品。

1977年產原箱飛天牌茅台酒（圖片來源：佳士得）

茅台酒屬於中國白酒「十二香型」中的「醬香型」，其獨特的味道芳香來自發酵的過程，也是其價值所在，茅台出產於茅台鎮，當地擁有世界上僅此一個茅台酒窖，這裡醞釀了多年的獨待微生物群作發酵作用，所以是其他地方無可取代的。醬香型白酒往往有著持久不散的芳香，是因為整個釀造過程經過高溫，揮發掉大量酒體中的易揮發物質，保留下來的都是不易揮發的香味物質，不過製作時間和工序也比一般釀造過程多，所以產量向來相對稀少，卻有著更大的價值。

在過去十年間，貴州茅台市值從1,333億元升至現時的2.34兆，增長高達17倍，足以傲視全球奢侈品產業，不過其消費族群大多都是中國消費者，而且也見得品牌近年著重年輕族群，在其經營的社交媒體上可以見到更多關於配搭食物、調酒的內容，是次與咖啡品牌的聯乘合作，相信也是為此踏出一步。