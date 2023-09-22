餐飲｜韓國新派西式餐廳進駐　重新演繹韓式飲食體現傳統安酒文化

韓風襲港已非一兩天的事，除了韓流文化亦有不少韓國餐飲進駐本地，由傳統的韓式飲食以至是時興的炸雞一應俱全，但說到結合新派西式烹調風格的，卻是不可多得的餐飲體驗。

圖片來源：ANJU Restaurant & Bar

最近一家時尚韓式酒食文化餐廳登陸西九龍圓方，ANJU Restaurant & Bar名字中的「ANJU」，原來是來自韓文中的安酒文化，意指佐酒美食，由於韓國是一個非常愛酒的社會，相信大家早在韓劇中體會得到，酒場文化非常深厚豐富，而且延伸出各式各樣的下酒菜式，甚具地道的傳統氣息。ANJU的資深廚藝團隊在結合新派西式烹調手法之餘，還特意選用韓國的時令食材，並大量使用當地調味料及醬料，採購來源是韓國歷史悠久的老店，例如手工醃製泡菜、陳年醬油、韓國味醂、韓式辣醬、韓式酸甜辣醬等等一應俱全，大大增強了韓食文化的韻味。

炸紫蘇葉豬肉餃子（圖片來源：ANJU Restaurant & Bar）

餐廳提供的菜式非常豐富，由冷盤、小食、主食以至是街頭美食的變奏，讓大家憑著不同的心情與人數選擇適合的菜式。喜歡魚生的朋友可以一嚐這裡的生吞拿魚薄片以及生油甘魚片，魚產有著濃郁的鮮味，但又與日式料理有所不同，會配搭韓式風格及口味例如秘製蕃茄辣椒醬、酸豆、配以生菜等等。冷盤的焦點則有醬油帶子鮑魚，這道菜式是由名菜醬油蟹變奏而成，經醃製後口感特別鮮甜味美。北韓馳名的國民美食水冷麵經由餐廳之手以濟州島的蕎麥麵重新演繹，並配以李子、車厘茄、季節蔬菜、紫蘇及芝麻，提升麵食的清新層次。另外的必嚐小食還有一道香脆可口的炸紫蘇葉豬肉餃子，纖薄的餃子皮內有一層紫蘇葉賦予清香，肉餡還特意加入墨魚增添爽彈口感。

圖片來源：ANJU Restaurant & Bar

至於主食方面，既有傳統的大蝦辣味炒年糕還有招牌韓式炸雞，炒年糕是經由韓國當地手工製作直接進口的，加上大蝦的爽彈與之配合出微妙的口感；韓式炸雞以三黃雞炮製經兩次烤炸而成，雞肉香濃再以秘製醬汁炒出四溢的美味濃香。另一道醬烤五花肉則同樣可以品嚐醬汁與肉香交織出來的美味，配以生菜、白菜或紅心蘿蔔享用有助減去膩感。最後，當然不少得享用精緻的甜點，有奶香濃厚的燕麥奶布丁、甘甜味美的燴洋梨以及融合馬格利米酒或燒酒、濃縮咖啡和榛子雪糕的阿芙佳朵，令飽滿的嚐味體驗更加完滿。

Kimchi Mary（圖片來源：ANJU Restaurant & Bar）

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說到這裡，是否覺得還差一個非常重要的元素？安酒文化又怎可以沒有美酒？特別值得留意的有一系列口味多變的雞尾酒，例如泡菜變奏版的Kimchi Mary有所驚喜，以燒酒來演繹經典Mojito的Yuzu Soju Mojito，還有洋溢熱帶風情、混合菠蘿燒酒、新鮮菠蘿、冧酒及益力多的Soju Colada，這幾款酒品各具特色，既有韓風特色，又有清新味蕾之效，絲絲甜美還可以平衡辛辣感。對於女生們可能會更喜歡吸引眼球的Melona Soju，是為韓國大行其道的Melona雪條伴以燒酒調配而成的雞尾酒，雪條緩緩融化時還能令口感層次不斷變化，可以選擇士多啤梨、蜜瓜或芒果口味，打卡品嚐兩相宜。

ANJU Restaurant & Bar

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方演薈廣場頂層R004號舖 營業時間：星期一至三及六，中午12時至凌晨1時；星期四及五，中午12時至凌晨2時；及星期日，中午12時至午夜12時。