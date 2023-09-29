無酒精酒品蔚然成風為健康趨勢　早在上世紀初已發明出脫醇葡萄酒

【酒文化/ 酒精】酒在不同文化當中都有重要的地位，涵蓋飲食、娛樂、宗教等等，但酒精卻往往令人又愛又恨，有助於放鬆身心，過量卻又帶來禍害，歸根究底，人們是愛酒還是愛酒精？如果出現了無酒精酒品是否就解決了問題？

位於德國的Carl Jung酒莊，其創辦人早於上世紀初已發明出脫醇葡萄酒（圖片來源：Carl Jung）

其實無酒精酒品早有出現，例如無酒精啤酒於日本就大行其道，當地對於醉駕有嚴厲的處罰，所以無酒精啤酒實在幫助了不少愛酒之人。但原來早在1907年，德國人Carl Jung已經發明了脫醇技術，促使世上首瓶無酒精葡萄酒／脫醇葡萄酒面世。Carl Jung出生自釀酒世家，有見於愈來愈多人因為健康問題，不得不放棄葡萄酒，於是他思考一個問題：沒有酒精，你能享受葡萄酒嗎？而結論就是：葡萄酒需要的是味道，並非酒精。在此理念之下，他開始鑽研脱醇酒液的做法，當時適逢一隊喜馬拉雅探險隊歸來，報告提及到於極端海拔之上水會迅速沸騰，因而得到啟發。

無酒精葡萄酒／脫醇葡萄酒發明者Carl Jung（圖片來源：Carl Jung）

脱醇是一種透過真空提取的技術，於低壓環境將溫度降至攝氏30度以下，酒液中的酒精就會開始蒸發。Carl Jung下一步便繼續改良技術，並且研發出來的「Aroma Recovery」可以將酒液中的芳香回收，使得風味不會散失，原汁原味地保留了下來。後來Carl Jung創立的同名酒莊所生產的無酒精葡萄酒深受歡迎，並且成為了德國的指定外交用葡萄酒。對於一般民眾，亦樂見於無酒精葡萄酒的出現，配搭餐點的紅白酒、慶祝活動的氣泡酒，一杯好酒是生活品質的一部分，自此之後人們不再需要害怕飯後要駕駛而對美酒避之則吉。

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無酒精葡萄酒的應用層面非常廣闊，在生活上有很多日子或場合都可與美酒無縫配合，但如果是有嬰兒或孩子出現的家庭場合或聚會就不太適宜吸收酒精，結婚時敬酒也怕喝醉，此外孕婦或酒精過敏者亦可以適量地享用無酒精葡萄酒。除此之外，在健康的層面也有不少益處，不單是除去了酒精的害處，無酒精酒品往往含有明顯更低的熱量，根據不同的酒款可以低至十分之一，另外酒品本身是發酵飲品，當中含有大量人體必需現營養如天然多酚、氨基酸等，發酵飲品對於消化和免疫系統很有價值，《歐洲營養學雜誌》曾經一份報告指出，發酵食品已被證明有助人體對於鐵的吸收。

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無酒精酒品現時慢慢形成一股新趨勢，原來與時下年輕人的生活習慣及態度有關。一份報告《Gen Z Alcohol Trends & Statistics in 2023》的數據指出，有超過6成Z世代的受訪者相信自己比老一輩少喝酒，超過4成表示將酒精與「脆弱」、「焦慮」和「濫用」聯繫在一起。無酒精趨勢已彌漫於歐洲各國，特別盛行於啤酒的範疇，於法國無酒精啤酒的銷量已達到市場的5.5%，而且有上升趨勢，另一邊廂的英國無酒精啤酒銷量於2019年增加了近3成，德國現時無酒精啤酒的佔比約為1/15。現代人愈來愈著重運動與健康，無酒精酒品是低卡路里、低脂肪的良好選擇，既可以滿足到對酒的需求，又可以避免酒精對身體的影響，又可以隨時享受，不再受限於場合。