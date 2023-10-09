Glenmorangie橫掃獎項系列出第三批作品　獨特原料加入新木桶風味

【威士忌】在每個行業都有其相應備受尊敬的大師，於釀造威士忌方面，曾獲得最多次國際威士忌大賽年度釀酒大師獎、兩次被國際烈酒挑戰賽評為年度最佳蒸餾師的Dr Bill Lumsde，向來擅於將創意轉化成威士忌，使得其領導之下的高地單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌Glenmorangie總有新驚喜能夠帶給酒迷。

於2020年推出的The Cadboll Estate系列，以體現出品牌的故鄉精神，將田園風味變成味道，於2021年在國際威士忌大賽（IWC） 上被評為最佳單一麥芽15年威士忌和獲得其他眾多的獎項，直到今天，系列繼續推出第三批作品，而且風味竟然有所變化。

圖片來源：Glenmorangie

2020年推出的系列作品是一款於2004年蒸餾的作品，於美國白橡木波本酒桶中陳年，故帶有濃郁的奶油甜美風格。由於作品目的是為未能親身到訪蘇格蘭高地的朋友，都能夠從味蕾上細味出當地的風味，所以於2005年推出的第二批作品，為了反映了每年給高地帶來的微妙變化，酒體又稍作改變得更柔滑濃郁。來到了第三批作品，是次更特意將一部分的酒液置於Dr Bill最愛的雪利酒Amontillado木桶中陳年，經歷15年的時光後再結合出獨特的味道，呈現了堅果、辛辣和奶油風味，當中帶有細緻的金銀花、蜜桃氣息，夾雜絲絲拖肥和香料的香氣。

圖片來源：Glenmorangie

系列自推出以來深受關注，當中值得留意的是作品運用了自家的大麥，僅位於自家田園Cadboll Estate中種植佔地440英畝的大麥，當中的大麥品種、種植方法、收割時機等全由Dr Bill嚴格規定，由於是小量生產，所以每批作品除了是獨一無二的，亦僅能應付這系列的需求，更顯得異常珍貴。最後這些大麥會在品牌酒廠的著名特別銅製蒸餾器中蒸餾，是全蘇格蘭最高的蒸餾器，身高好比一頭成年長頸鹿，所以蒸餾出來的酒液特別醇美，取得更巧妙的風味與香氣。

圖片來源：Glenmorangie

說到系列的啟發，其實Cadboll Estate田園與品牌的酒廠相距不遠，位於風景迷人的伊斯特羅半島，位於兩個海灣之間，屬於一個人煙稀少的寧靜鄉村，有著令人心曠神怡的空氣，廣闊的天空，無盡的大麥田，而且每次季節更替都為此如畫風景帶來微妙的變化，好比三批美酒的變化同樣引人入勝，有見於此處的怡人景人，令Dr Bill思考如果將之化為美酒會怎樣？同時想透過單一產區的呈現方式，與更多愛酒之人分享這故鄉的迷人本質。

圖片來源：Glenmorangie

作品系列曾榮獲 IWC、SFWSC、ISC和蘇格蘭威士忌獎金獎，最新一批作品帶有深褐色的色調，芳香濃郁帶有蜂蜜、榛子、柑橘及柔和、甜美的拖肥糖味道，從中可以感受得到甜熟的大麥風味。味道方面有著微辣的口感，石南花蜂蜜、薑餅、榛子果仁糖、軟糖、拖肥糖和丁香的味道，當然不少得來自Amontillado木桶的堅果味，更能與酒體甜美的氣息相融合。最後餘韻悠長，帶有杏仁糖、椰子以及一絲烘烤水果麵包的味道，是一款值得細味的作品。