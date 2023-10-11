香港美酒佳餚巡禮10月回歸　摩爾多瓦共和國驚喜酒莊紅酒別樹一格

【紅酒】近日天氣轉涼，相信大家都已胃口大開食慾大增，剛好今個10月即將舉行城中盛事「香港美酒佳餚巡禮」（Hong Kong Wine and Dine Festival 2023），屆時將會有多達300個美酒與美食攤位供大家大快朵頤，對於酒迷而言，亦是好機會去體驗來自世界各地的優質佳釀，除了有來自法國波爾多、勃根地、意大利等多國的美酒，今年還有一家別開生面的酒莊，來自摩爾多瓦共和國的古塔娜酒莊（Gitana Winery），其出品能夠為大家打開味蕾新世界。

雖然摩爾多瓦未必人人熟知，但原來這個國家的釀造歷史極為悠久，今回就來了解這個始祖級的釀酒大國。

今年的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月26日至10月29日於中環海濱活動空間舉行。現已開放售賣品味通行證（圖片來源：香港美酒佳餚巡禮）

摩爾多瓦歷史可以說得上悠久，但又年輕，現今的領土大多源自14世紀立國的摩爾達維亞公國，但長久以來是鄂圖曼帝國的屬國，先後被併入其他國家之後，直到1991年再宣布獨立成為今天的摩爾多瓦共和國。地理位置上是位於東歐的內陸國家，毗鄰羅馬尼亞、烏克蘭，主要以農業為本，經濟上亦非常依賴農業、釀酒業，但可惜其人均GDP非常低，2020年的數據顯示其國民年均收入僅有4,000美元，稍高於正值戰爭的烏克蘭，與菲律賓、印尼等相約，差不多是歐洲最低，其經濟命脈主要掌握在出口農產品及葡萄酒，早於十年前其葡萄酒年產量已高達70多萬噸，高於波爾多兩倍有多。

圖片來源：Gitana Winery

不過說到釀酒歷史，摩爾多瓦素有「歐洲葡萄園」之稱，歷史相當久遠，並且屬於國際葡萄酒組織的五個創始國之一，甚至比起法國、意大利這些傳統釀酒大國早上兩千年釀葡萄酒。能夠有著此等歷史與淵源，與這裡得天獨厚的地理及風土因素息息相關。首先摩爾多瓦的緯度與波爾多、勃根地相約，同樣是非常適合種植葡萄的氣候以及有著肥沃的土地。種植地以丘陵和山谷為主，故能提供不同的土壤、山坡面向等等賦予不同品種葡萄的生長環境。土壤種類大多以石灰岩和粘土為主，最為注目的是當地有近75%土地為黑鈣土，是為歐洲黑土面積最大之地，這樣的風土特色最為獨特。

此外，由於是屬於溫帶大陸性氣候，所以空氣彌漫著濕潤而溫暖的氣息，加上日照極為充足，是種植出良好品質的葡萄的理想之地。以上的種種因素影響之下，這裡一些常見的葡萄品種亦能賦予其獨特的芳香與味道，足以令酒迷耳目一新。是次「香港美酒佳餚巡禮」為大家帶來的古塔娜酒莊，位於當地四大產區之一的Valul lui Trajan產區，這裡種植歐洲葡萄藤以及大家常見的品種，所以是一個不錯的選擇來入門認識這個產區，也可以相作比較一下同一個品種不同產地的與別不同之處，相信會為大家帶來驚喜。古塔娜酒莊所出品的紅酒酒體豐厚，往往有著極為深色的酒體，口感馥郁芬香四溢，如果純飲的話適合細心品嚐獨特的味道，如果配搭美食則與紅肉相輔相成，油潤的口感互相提升，其中一款「狼爪」珍藏紅葡萄酒帶有濃郁的黑莓、黑巧克力及咖啡豆氣息，與燒烤肉類極為配襯。