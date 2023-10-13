泰國葡萄酒絕美酒莊設於華欣　結合美酒美食美景超多元感官享受

【葡萄酒】步入微涼的秋天，是屬於盡情吃喝的季節，當然不得不物色幾瓶美酒配搭美食，如果想務求耳目一新的話，今回為大家介紹一家來自泰國的酒莊，會有令人意想不到的驚喜。

圖片來源：Monsoon Valley Facebook／Instagram

港人經常到泰國旅遊，在10月、11月亦是泰國遊的旺季，但相信即使是對泰國無比熟悉的朋友，都會對當地出產的葡萄酒感到意外，一旦接觸過後，卻會被其深深吸引著。位於沿海城市華欣的Monsoon Valley酒莊，是一家相對年輕的酒莊，於2001年由法國人Chalerm Yoovidhya所創立，很多人認為種植葡萄是有特定的地區的，難以想象在這個北半球緯度13度的地區也能夠釀造出優質葡萄酒，但Chalerm卻發現到這裡的潛力，有著與別不同的獨特風土，適合種植不同品種的葡萄，例如他首個發掘的地點Tab Kwang，有著肥沃的紅土和優越的氣候條件，可以種植出帶有醇厚風味的切拉子（Shiraz），取得成功之後再去發掘更多鮮為人知的地區，於是來到華欣的Baan Khork Chang山谷。

圖片來源：Monsoon Valley Facebook／Instagram

起初，Chalerm受邀研究種植葡萄計劃，當來到Baan Khork Chang山谷時，向來並不被視為一個葡萄酒產區，但令人驚訝的是所種出來的葡萄品質非常良好。山谷有著壯麗的綠色山谷，曾經用來飼養大象，從來未因種植葡萄而聞名，但由於靠近海岸線所以帶來微妙的氣候環境，持續吹來的空氣是帶有微濕的涼風，讓葡萄可以茁壯成長，而且土壤富含貝殼和化石，賦予了葡萄獨待的芳香與礦物風味。當Chalerm決定開發此地方，當地人非常支持，一來可以改變國內外人們對該區的印象，亦可以作為一種文化傳遞讓更多人了解這裡的飲食文化、傳統以及美景。

結果證實當初的想法是成功的，這裡足以種植大量聞名的葡萄品種，包括Colombard、Sangiovese、Shiraz、Chenin Blanc、Rondo等等，本來都是來自世界各地各具特色的品種，在此眾首一堂。作為一家年輕的酒莊，堅持使用可持續種植方式，加上傳統的釀酒技術，會採用木桶陳年葡萄酒以增加酒體的複雜性和深度。說到泰國酒，亦令人聯想到該處出色的美食，如果有幸到訪酒莊的話，還可以在園內的餐廳品嚐絕佳的Pairing體驗，在壯麗的山景和密布的葡萄藤環繞之下，附近還有大象保護區可以接觸野生動物，形成一個多元感官的嶄新印象。

圖片來源：Monsoon Valley Facebook／Instagram

如果對酒莊的作品感興趣，但又未能抽身到訪，在今月舉行的「香港美酒佳餚巡禮」（Hong Kong Wine and Dine Festival 2023）亦引入了酒莊的美酒，可以讓酒迷們輕鬆品嚐得到，例如一款得獎作品「Signature Range: Red」，榮獲AWC維也納國際葡萄酒挑戰賽2021銀獎，帶有辛辣的氣息以及豐富的水果風味，用來配搭泰菜最好不過。酒莊的白酒亦帶有成熟的果香，平衡的酸度加上迷人的礦物風味令人食指大動，酒莊還有很多不同的作品，大家不訪全面地去探索這個味蕾新世界。