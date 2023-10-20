西班牙小館深秋時令食材入饌　矜貴白松露提升國民美食風味層次

【白松露】西班牙菜式豐富多樣，傳統小吃、燉煮菜式當然還有聞名海外的西班牙火腿，都是十分適合香港人飲食習慣又帶有獨特風味的菜式。此外，西班牙擅長海鮮料理，與港人口味不謀而合，來到深秋又有白松露必要品嚐，如果以這些時令風物入饌的話，相信大家定會想要一試。

最近位於荔枝角的一家西班牙風味小館Rustico邀請到西班牙資深總廚進駐，Javier Gomez Barajas曾於家鄉瓦倫西亞開設地道小酒館，效力過世界各地多家西班牙及地中海餐廳，特別擅長利用當地地道食材入饌，亦對融會中西的料理素有研究。Javier年少時受到家母的家常小菜所啟發而立志入廚，所以菜式都旨在發揮溫暖窩心的家常風味，於本秋冬來港實屬上佳時機。

白松露（圖片來源：Rustico）

由其豐富的國際廚藝經驗所致，Javier擅於在不同地方菜式中發揮創意，例如是次設計的新菜單中，一味經典的「水煮日本蛋及西班牙馬鈴薯」，將蛋香濃郁的日本有機雞蛋與馬鈴薯的樸實風味互相配合，加上帶有馥郁幽香的白松露點綴之下，傳統菜式亦變得不平凡。又例如另一道地中海著名美食「傳統奶油巴馬臣芝士意大利闊條麵」，就將蘑菇、牛油及巴馬臣芝士製成香濃幼滑的醬汁，加以白松露點綴出優雅氣息，一解膩感。

傳統奶油巴馬臣芝士意大利闊條麵（圖片來源：Rustico）

為了是次的新菜單，Javier特意從意大利Alba引入頂級白松露，松露向來有食材中的鑽石之美譽，而白松露則猶如白鑽，相比起大家常見的黑松露，白松露風味較為優雅內斂，由於大多數情況下必須不經烹調來食用，以免流失獨有芳香，所以對於食材本身的質素就更為講究。是次餐廳有5道菜皆會使用白松露，每道菜式均會加入3至5克，如果意猶未盡的話還可以因應需要再作添加。

脆炸新鮮時令海魚、鱈魚及小魷魚（圖片來源：Rustico）

除了季節限定的白松露菜式之外，廚師匠心獨運地將帶有濃厚西班牙南岸風情的酥炸魚鮮引入本地，並且選用時令海魚製作，一道「脆炸新鮮時令海魚、鱈魚及小魷魚」的豐富口感和洋溢出來的海洋氣息令人難以抗拒，特意調配香蒜蛋黃醬、墨魚汁及香草青醬以提升鮮味層次。

「鴨肝、野菌及雞肉西班牙飯」（圖片來源：Rustico）

說到西斑牙菜式，又怎少得國民料理西班牙海鮮飯，為突顯地道風情，特意從西班牙東北部的埃布羅三角洲搜羅優質短粒Bomba米，配料方面有鴨肝、野菌及雞肉，米粒會吸收鴨肝及野菌的濃厚風味，口感份外誘人。此外，來到蟹季亦值得介紹一道特色西班牙紅蟹燉飯，採用原隻紅蟹入饌，將西班牙燉飯應有的色香味完全展現。

「特色西班牙紅蟹燉飯」（圖片來源：Rustico）

Rustico

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place One地下G01舖