獺祭繼面膜之後再推出化妝水？釀酒以外的業務是創新也為環保

【日本清酒/Sake/獺祭】喜歡日本清酒的朋友，對於獺祭相信不會感到陌生，一向憑著「二割三分」（精米步合度23%）吸引著大家的目光，成為了清酒界超越極限的代表。

原來獺祭除了清酒之外，亦有推出其他與酒相關的產品，例如燒酎、味醂、消毒酒精，還曾經推出過面膜，當時甚至開設了「Dassai Beauty」副品牌，怎料今天再下一城，Dassai Beauty有新產品「酒粕化妝水」上市，旋即吸引到女士們的注意。

圖片來源：獺祭

可能大家早有聽說過，洗米水具有美白和保濕功效，是次推出的「獺祭多效合一高保濕化妝水」其中一項最重要的原材料，正正是在製作清酒時產出的酒粕原液，可以讓皮膚快速吸收，提升柔順與光澤的感覺，成份當中富含16種天然氨基酸，是極佳的皮膚天然保濕劑，於當下推出相當適用於秋冬季節。此外，化妝水的簡約設計亦非常吸引眼球，偌大個品牌標誌印於瓶身，令人有一點想喝下去的感覺，白色帶有柔滑霧光感的表面使人愛不釋手。

自從2020年推出過獺祭清酒面膜之後已經大受歡迎，是次新品剛上市便引起廣泛的討論，令人不禁遐想品牌是否有轉型的意圖？不過了解過品牌近年的舉動之後，便會發現這些都是減少浪費的做法之一，並且與品牌的核心理念息息相關。品牌以「二割三分」打響名堂，自從1990年推出至今逾三十年，作品曾於2015年被選用在白宮晚宴之上，及後在2020年成為首個登上蘇富比拍賣場上的日本清酒，最初品牌想推出酒米精碾度最高的日本酒（精米步合度25%），怎料在釀造的過程中竟然已有其他酒造率先推出了精米步合度24%的作品，於是獺祭在此之上再尋求突破而達成精米步合度23%之壯舉，據說光是磨米已需要花上7天，是一項極費人力物力的工藝。

精米步合指的是磨米的百分比，精米步合度23﹪即是磨走米粒表面的77﹪，由於，愈接近米心（心白）就愈香愈甜（圖片來源：獺祭）

精米步合指的是磨米的百分比，精米步合度23%即是磨走米粒表面的77%，雖然愈接近米心（心白）就愈香愈甜，不過心白非常易碎，所以研磨至23%本來近乎達到獺祭的極限。另一方面，研磨走的部份很多時會被浪費，而且以獺祭所用的每粒米大部份都被磨走，這些部份會變成米糠，品牌將之加以利用來生產其他副產品，例如作為味醂的原料，後來亦再研究出利用殘渣及廢水進行乙醇發酵加工成為消毒酒精。說到這裡，相信大家早已理解到是次推出的化妝水的初衷為何了。

2020年推出的獺祭清酒面膜大受歡迎（圖片來源：獺祭）

品牌的利害之處，在於在貫徹環保的同時，可以令品牌的技術一再提升。回顧疫情時期，雖然清酒的市場大大減少，不過原來品牌所採用的「酒米之王」山田錦得來不易，為了讓農家可以繼續種植下去，品牌堅持將多出來的山田錦都購買下來，從此開發出更多利用山田錦的產品，例如推出甘酒、防疫用的消毒酒精，此外，在培育酒米時亦會得出約一成的副產品「等外米」，由於等外米的心白率較低所以向來會被拋棄，怎料品牌卻特此研發出只有等外米才能做到的事情——既然沒有心白，就可以在本來二割三分的極限之上再研磨下去，最後於今年初品牌推出了令人震驚的精米步合度8%的清酒，這款「獺祭 未來 與農家同行」推出之初品牌雖然未有太大信心，畢竟是用等外米來釀造的，但亦決定以定位較高的價錢來出售，為農家及自家員工打下一支強心針，現時這款酒已不再「「等外」，而是一款代表品牌最高規格酒中逸品。