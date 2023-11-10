秋冬戶外活動必嚐罐裝葡萄酒　業界新趨勢多項優點令人難以抗拒

【葡萄酒】進入秋冬季節大家或會嚮往大自然進行戶外活動，微涼的氣溫去野餐、露營都非常合適，當然還要帶上美酒與好友分享微醺時光，不過如果是葡萄酒愛好者，對於攜帶大量的葡萄酒或會感到不便，畢竟重量不輕、酒瓶易碎，還或要依賴開瓶器⋯⋯諸多不便需要更多的準備，反而令人興致大減了，不過自從罐裝葡萄酒的出現，似乎為酒迷們帶來不錯的選擇。

圖片來源：Barefoot

大概早在十年前開始，市面上出現了一些罐裝葡萄酒，是為業界的創新之舉，開拓出一個全新的市場，為酒迷帶來不少便利。經研究發現，原來葡萄酒業碳足跡有達7成以上是來自供應鏈，當中酒瓶的影響甚深。一來因為傳統的玻璃酒瓶難以回收，加上重量和體積較大，運送成本相當高昂。相比之下，罐裝包裝所用的鋁罐更易於回收，但推出之初仍出現困局，畢竟是新產品，消費者並未習慣以及改觀，會傾向覺得罐裝比較廉價，形象不夠高貴，使得有些生產商卻步。但事實上，瓶內的美酒依然，而且罐裝比起玻璃樽更容易存放，不透光的特性亦使得葡萄酒不易變質。

圖片來源：Underwood

站在消費者的角度，其實罐裝葡萄酒還有更多優點。首先是採用易拉罐形式大家不再因為沒有開瓶器而煩惱，對於份量控制得更好，一旦瓶裝酒開瓶之後便需要盡快飲用，罐裝本身便已經是一人份量，不怕喝剩，亦不會局限於「酒腳」數目，人均多少罐比較易計算，份量少也使得酒迷可以輕易地品嚐到不同的酒款，可謂是葡萄酒入門的良物。再者，在包裝設計上罐裝的自由度更大，更適合印刷吸睛度高的設計，酒迷受落，生產商也有更多的市場營銷可能性。

罐裝葡萄酒相比起瓶裝相當便於存放（圖片來源：Babe）

罐裝葡萄酒或者是業界的一件秘密武器，不知道這些年來的市場概況又如何？現時主要的罐裝葡萄酒銷量地區為北美，原來自2014年以來已經推出了數百款產品，在歐洲方面，2020年的消費量較前一年提升了多達125%，市場預測於接下來的十年，全球罐裝酒市場價值將會提升10%。可見罐裝葡萄酒的增長是穩健而且持續提升的，畢竟新產品還需要時間去慢慢讓消費者習慣。由於輕便的原因，在美國不少大型活動都引入罐裝葡萄酒作為官方指定飲品之一，由體育賽事以至音樂會等等，當中於2020年崛起的品牌Babe，更成為了美國國家美式足球聯盟的官方葡萄酒贊助商，曝光度大增。

「Silky Wine」（圖片來源：Suntory）

除了剛才提及的新興品牌Babe之外，於日本三得利公司亦見到這個產業的趨勢，於今年推出一款罐裝葡萄酒「Silky Wine」，還鼓勵大家除了純飲之外用來搭配餐點，這些例子可見到罐裝葡萄酒已從酒業擴展到生活的版塊，從大型活動到日常生活慢慢導入，另外一些相較知名的品牌如Sofia、Underwood、Barefoot等等，其銷量都有可見的增長。市場開始習慣罐裝葡萄酒已成事實，雖然在香港還是發展得比較慢，不過一些超市或網購平台已有罐裝葡萄酒的縱跡，接下來大家若舉行野營活動時，也不妨一試罐裝葡萄酒的魅力，口味因人而異，不過其便利性足以令人滿意。