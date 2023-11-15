葡萄酒｜獨具個性「酒中之王」　Barolo和Barbaresco深受追捧原因

常言道葡萄酒沒有最好，只有最適合，不過如果被冠以「酒中之王」之美譽，定必是有所保證的佳釀，今回要介紹的，是來自意大利皮埃蒙特南部的Barolo和Barbaresco。

Barolo和Barbaresco採用擁有高酸度和高單寧的Nebbiolo葡萄來釀造（圖片來源：巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會）

世界總是公平的，擁有出眾的棱角，總會伴隨著一定的條件，Barolo和Barbaresco是意大利紅酒著名的「雙B」，那怕是對於葡萄酒僅有一知半解的酒迷，都定必聽過其大名，再加上成名已久，向來獨具口碑。它們的最大特色，是極具陳年潛力以及收藏價值，這一點是一把兩面刃，它們在年輕時難以接近，主要因為採用擁有高酸度和高單寧的Nebbiolo葡萄來釀造，傳統上還會加入浸皮程序，使得酒體能夠在葡萄中提取足夠的酚類物質，進一步增加色香味，但這樣就意味著賦予了高酸度和粗獷的口感，雖然年輕時可能會令人卻步，需要更長時間的陳年熟成，不過一旦經歷時間的洗煉之後，將會由難以接近變得難以抗拒。

Barolo DOCG必須要完全使用Nebbiolo葡萄，甚至規定Nebbiolo必須要種植在介乎於海拔170米至540米的丘陵地帶，原因是在獲得足夠的陽光和溫度之同時，又避免受到霜凍的影響（圖片來源：巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會）

Barolo崇高的地位始於兩個世紀前，早在1830年已受名門望族和歐洲宮廷所追捧，就連同為葡萄酒大國的法國，國王路易十四亦十分鍾情於Barolo。至於酒中之王、王者之酒的美名，則在大約175年前被賦予。現時Barolo於巴羅洛地區的11個分區釀造，酒體風格為豐滿、濃郁，帶有深色醬果、泥土與香料香氣，餘韻悠長且層次豐富。至於Barbaresco則相較Barolo成名時間較晚50年，此佳釀傳奇始於Domizio Cavazza之手，他是葡萄酒學院Enology School of Alba的首任校長，於1894年組織種植者合作社專門釀造Nebbiolo葡萄酒。有別於Barolo，Barbaresco比較淡雅平衡，充滿著果香及花芳，例如紅桑子、紅果醬、天竺葵及紫羅蘭氣息，時而帶著點點茴香。

Barolo DOCG的生產法規規定葡萄園的最大產量每公頃不能超過8噸（圖片來源：巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會）

其實當地一眾釀酒師早就意識到Barolo和Barbaresco的「問題」，於70年代一班當時的新生代釀酒師為此特意遠赴法國Burgundy取經，最後習得工藝歸來，在收成時間、浸皮時間及木桶尺寸方面入手進行調整，一度將美酒適合飲用的時間提早，自此之後兩者不再僅是「極具陳年潛力」的酒釀，大大增加了美酒的可能性，而這班勞苦功高的釀酒師便是著名的「Barolo Boys」。

正在舉行為期三年的「Top Tales: A Piece of Europe on Your Table」活動，將大量Barolo和Barbaresco美酒帶來香港（圖片來源：巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會）

是次特意說起Barolo和Barbaresco，除了是將美酒介紹給大家，亦是適逢「巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會」（Consortium for the Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani）正在舉行為期三年的「Top Tales: A Piece of Europe on Your Table」活動，活動旨在於世界各地分享早在歐洲享譽盛名的釀酒傳統，而香港則是活動於今年的最後一站，所以或者大家於近來會發現到特別多的Barolo和Barbaresco美酒。關於這個地區保護聯合會，其實早已活躍於1908年，直到1934年獲意大利政府認可正式成立，於1966年成功為Barolo和Barbaresco爭取法定產區命名制（DOC）的等級認證，並於1980年提升至最高分類保證法定產區命名制（DOCG）。

Barolo DOCG Noi, 2019, Virna（圖片來源：巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會）

要保持極高的質素，則有著非常嚴格的規定，首先Barolo DOCG必須要完全使用Nebbiolo葡萄，甚至規定Nebbiolo必須要種植在介乎於海拔170米至540米的丘陵地帶，原因是在獲得足夠的陽光和溫度之同時，又避免受到霜凍的影響。甚至規限了葡萄園的最大產量和葡萄藤的密度以保持優質的產出，最後在裝瓶之前必須要陳年3年或以上，當中包括18個月在橡木桶中陳釀，如果要符合Riserva資格更要至少陳年5年，有些出色的酒款甚至會陳年長達10至20年。至於Barbaresco DOCG方面，據法定要求要在橡木桶中陳年2年才能裝瓶，如果是Riserva資格則要陳年4年，通常到了5年之後酒體穩定下來，風味豐富而且口感絨滑，相當引人入勝。