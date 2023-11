葡萄酒｜獨具個性「酒中之王」　Barolo和Barbaresco深受追捧原因

常言道葡萄酒沒有最好,只有最適合,不過如果被冠以「酒中之王」之美譽,定必是有所保證的佳釀,今回要介紹的,是來自意大利皮埃蒙特南部的Barolo和Barbaresco。

Barolo和Barbaresco採用擁有高酸度和高單寧的Nebbiolo葡萄來釀造(圖片來源:巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會)

世界總是公平的,擁有出眾的棱角,總會伴隨著一定的條件,Barolo和Barbaresco是意大利紅酒著名的「雙B」,那怕是對於葡萄酒僅有一知半解的酒迷,都定必聽過其大名,再加上成名已久,向來獨具口碑。它們的最大特色,是極具陳年潛力以及收藏價值,這一點是一把兩面刃,它們在年輕時難以接近,主要因為採用擁有高酸度和高單寧的Nebbiolo葡萄來釀造,傳統上還會加入浸皮程序,使得酒體能夠在葡萄中提取足夠的酚類物質,進一步增加色香味,但這樣就意味著賦予了高酸度和粗獷的口感,雖然年輕時可能會令人卻步,需要更長時間的陳年熟成,不過一旦經歷時間的洗煉之後,將會由難以接近變得難以抗拒。

Barolo DOCG必須要完全使用Nebbiolo葡萄,甚至規定Nebbiolo必須要種植在介乎於海拔170米至540米的丘陵地帶,原因是在獲得足夠的陽光和溫度之同時,又避免受到霜凍的影響(圖片來源:巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會)

Barolo崇高的地位始於兩個世紀前,早在1830年已受名門望族和歐洲宮廷所追捧,就連同為葡萄酒大國的法國,國王路易十四亦十分鍾情於Barolo。至於酒中之王、王者之酒的美名,則在大約175年前被賦予。現時Barolo於巴羅洛地區的11個分區釀造,酒體風格為豐滿、濃郁,帶有深色醬果、泥土與香料香氣,餘韻悠長且層次豐富。至於Barbaresco則相較Barolo成名時間較晚50年,此佳釀傳奇始於Domizio Cavazza之手,他是葡萄酒學院Enology School of Alba的首任校長,於1894年組織種植者合作社專門釀造Nebbiolo葡萄酒。有別於Barolo,Barbaresco比較淡雅平衡,充滿著果香及花芳,例如紅桑子、紅果醬、天竺葵及紫羅蘭氣息,時而帶著點點茴香。

Barolo DOCG的生產法規規定葡萄園的最大產量每公頃不能超過8噸(圖片來源:巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會)

其實當地一眾釀酒師早就意識到Barolo和Barbaresco的「問題」,於70年代一班當時的新生代釀酒師為此特意遠赴法國Burgundy取經,最後習得工藝歸來,在收成時間、浸皮時間及木桶尺寸方面入手進行調整,一度將美酒適合飲用的時間提早,自此之後兩者不再僅是「極具陳年潛力」的酒釀,大大增加了美酒的可能性,而這班勞苦功高的釀酒師便是著名的「Barolo Boys」。

正在舉行為期三年的「Top Tales: A Piece of Europe on Your Table」活動,將大量Barolo和Barbaresco美酒帶來香港(圖片來源:巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會)

是次特意說起Barolo和Barbaresco,除了是將美酒介紹給大家,亦是適逢「巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會」(Consortium for the Protection of Barolo Barbaresco Alba Langhe and Dogliani)正在舉行為期三年的「Top Tales: A Piece of Europe on Your Table」活動,活動旨在於世界各地分享早在歐洲享譽盛名的釀酒傳統,而香港則是活動於今年的最後一站,所以或者大家於近來會發現到特別多的Barolo和Barbaresco美酒。關於這個地區保護聯合會,其實早已活躍於1908年,直到1934年獲意大利政府認可正式成立,於1966年成功為Barolo和Barbaresco爭取法定產區命名制(DOC)的等級認證,並於1980年提升至最高分類保證法定產區命名制(DOCG)。

Barolo DOCG Noi, 2019, Virna(圖片來源:巴羅洛巴巴列斯科阿爾巴朗格羅埃羅地區保護聯合會)

要保持極高的質素,則有著非常嚴格的規定,首先Barolo DOCG必須要完全使用Nebbiolo葡萄,甚至規定Nebbiolo必須要種植在介乎於海拔170米至540米的丘陵地帶,原因是在獲得足夠的陽光和溫度之同時,又避免受到霜凍的影響。甚至規限了葡萄園的最大產量和葡萄藤的密度以保持優質的產出,最後在裝瓶之前必須要陳年3年或以上,當中包括18個月在橡木桶中陳釀,如果要符合Riserva資格更要至少陳年5年,有些出色的酒款甚至會陳年長達10至20年。至於Barbaresco DOCG方面,據法定要求要在橡木桶中陳年2年才能裝瓶,如果是Riserva資格則要陳年4年,通常到了5年之後酒體穩定下來,風味豐富而且口感絨滑,相當引人入勝。