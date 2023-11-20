天價日威拍賣又破紀錄！焦點落在輕井澤早期作品及神話級高分之作

【威士忌/ 日威/ 輕井澤/ 拍賣】日本威士忌近十多年來水漲船高，有價有市，有些高年份高價值的酒品更加變成稀缺品，一瓶難求。相信不少酒迷也心中感嘆，想當年收藏的日本威士忌，若不是美味動人，禁不住開瓶飲用，現在已是難能可貴的投資品了。

近日於倫敦蘇富比拍賣行上拍了一系列由同一藏家收藏的日本威士忌，竟打破了同系列日本威士忌的拍賣紀錄，總成交額達到1,784,937英鎊（約1,736萬港元），所拍出的藏品還只是藏家的約20%收藏。

圖片來源：倫敦蘇富比

是次上拍的「KODAWARI系列」來自一位匿名收藏家，系列主要由輕井澤、羽生和山崎等日本蒸餾所所出產的稀有威士忌組成，他從2010年代開始認真收集輕井澤，當時的輕井澤已經結業，卻不斷引來藏家垂青，被追封為「幽靈蒸餾所」。從收集之初，入手一瓶日威已經需要花上高達200英鎊，再加上起初亞洲以外的市場對日威並無太大的需求，在收集時與世界各地志同道合的酒友交換或交易，相信是花費不少功夫才能發展出如此大規模又全面的收藏。

於1960年蒸餾的輕井澤52年（桶號#5627）（圖片來源：倫敦蘇富比）

原來今年適逢是日本威士忌面世一百周年，所以「KODAWARI系列」打破拍賣紀錄實在是最好的消息，系列包括逾150瓶的酒品，亮點主要為輕井澤蒸餾所於2000年停產的單桶酒組成，這些作品大多都甚少於拍賣場上亮相，當中最為注目的一瓶是輕井澤52年（桶號#5627），於1960年蒸餾，是酒廠最早推出的作品之一，據悉世上僅有41瓶，不過每一瓶勻獨一無二，除了因為酒瓶上刻有編號，亦配以由桶號#5627的橡木桶所雕刻而成的人物木雕，是次拍賣的這瓶名為「大黑天」，取自日本神話中的人物。酒體帶有濃郁的色調，經過雪莉桶的陳年，雖然已經歷多年，但酒精濃度並沒有太大程度的揮發仍有51.8%。這瓶逸品最後以300,000英鎊成交。

圖片來源：倫敦蘇富比

雖然上述作品珍稀非常，不過藏家卻指出本人最喜愛的一款卻是另有其酒。KODAWARI對於日本威士忌極為熱衷，所以除了收藏之外，絕大部分的酒品他都品嚐過，至於在云云眾多珍品當中，唯獨對於1967年桶號#6426的輕井澤威士忌情有獨鍾，於2009年裝瓶陳年了42年，這桶美酒曾經分別被裝入兩個系列：La Maison Du Whisky（229瓶）和The Whisky Exchange（195瓶），以慶祝這兩個酒商開業10周年，當時每瓶作品已經索價260歐元，要知道輕井澤大概要到2010年之後才真正發跡，所以於當時而言實屬天價酒品。這兩瓶酒在不同的酒評平台上均獲得了95分，甚至是長期穩佔輕井澤最受好評的作品頭三位，相信不少酒迷與KODAWARI同樣地視它們為神話般的地位。