東京過江⿓拉麵店鬼金棒深度研發　創作出「世界一」牛白湯

【日本美食. 拉麵】對於拉麵的愛好者而言，相信來自東京主打獨特麻辣風味的拉麵店「鬼金棒」熟悉不過。怎料品牌不甘止步，突破固有的限制與風格，於今個12月驚喜地開設新店，並且推出全新主打極致濃郁、風味深厚的牛骨湯，其奶白湯頭顏色與濃郁味道都是前所未見的，品牌社長形容為即使在日本當地都未出現過這般濃郁的牛湯拉麵。

招牌牛骨拉麵（原味）（圖片來源：鬼金棒）

過往的鬼金棒是拉麵愛好者挑戰辣度必到之食店，不過其實品牌一直都有秘密研發新品，是次的牛骨湯則花上了長達7個月時間的研發，本應在日本推出，可惜早前因為疫情關係而擱置，最後便將此驚艷之作於香港面世。湯底可謂是拉麵的靈魂，要製作出品牌社長口中的「世界一」牛骨湯，秘密則來自食材的嚴選與熬湯的細節。

是次新店推出了多款矚目新作（圖片來源：鬼金棒）

要熬出濃郁奶白色的湯頭，一般做法是將牛、雞、豬等骨頭經過長時間烹煮，透過乳化作用使骨頭內的蛋白質和脂肪釋出，並且當熱水在鍋內滾動時與脂肪與水混合。品牌特意選用牛骨取代其他食材，是因為牛骨即使經長時間熬煮後依然能夠保持堅硬。此外，在研發之初曾經想過以不同牛種和不同部位去熬湯，但後來因為新店設於香港，又要因應食材供應再作修改。香港本地一般牛骨湯偏好使用牛背骨，不過由於肉骨比例所以會影響湯頭成色，最後決定一反傳統採用牛腿骨，而且要炮製出有如牛奶一樣的湯色，則需要多達40公斤的牛腿骨去熬煮一鍋湯，用料極為奢華，當中還牽涉了極為大量的處理工序。

新店一改傳統，室內設計以素色木材和米白色配搭為主，特別迎合牛骨湯概念（圖片來源：鬼金棒）

最後成就出來的牛白湯，帶有肉眼可見的、濃而不濁的奶白色，後來經過湯頭濃度測試，品牌的味噌拉麵湯頭為6.5度，至於是次的牛白湯竟然高達10度。再者，湯頭的味道亦與奶白色相合襯，味蕾上滿溢是油脂和鮮味，細味得出最純粹的牛骨鮮美，還有牛肉的甜味特別突出，口感上亦因為濃郁度變得更為絲滑，簡單一道招牌辣麻牛骨拉麵，既有品牌於日本直送的獨⾨秘製味噌湯底，配以五種麻度及五種辣度，25種湯底任意配搭，多層次的辣味原來與牛白湯的鮮甜特別配搭，兩種口感互相融合，交織出與別不同的味蕾體驗。

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「⿁⾦棒牛骨湯拉麵」