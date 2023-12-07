全球首家專業取酒器品牌推出限量別注版　隨時任意無顧慮品嚐美酒

【葡萄酒】臨近聖誕，相信各位早已預備好心情在這個普天同慶的日子與長假期，相約親朋好友聚會開派對，有節目又怎少得美酒相伴，近年香港對於葡萄酒的認知普遍提高了不少，酒迷們更樂於品嚐探索來自世界各地的特色酒款，尤其是在派對時刻，大家常會帶上自己的心頭好出席與眾同樂，又或者開一兩瓶收藏酒款慶祝歡樂時刻，不過很多時會出現酒開了瓶，卻未必喝得光的情況，特別是葡萄酒開瓶之後會與空氣產生氧化作用而變質，酒品往往未能存放多久造成浪費，不過在今時今日都不再成為擔憂了。

圖片來源：Coravin

來自美國麻省波士頓的品牌Coravin，是全球首家專注於改革葡萄酒的設備供應商，其業務遍及60多個國家，相信不少朋友曾聽聞過，或者於不少餐廳酒吧見過品牌的取酒器。一般來說，葡萄酒開瓶定必會拔出軟木塞，此時便會使氧氣與葡萄酒混合而氧化，品牌的出現正正是為了解決這個問題，發明出無需移除軟木塞都可以成功取酒的取酒器，使得葡萄酒可以保存數月甚至數年之久。品牌多年來作出了詳細的研究，並且曾邀請超過500名品酒專家進行測試，發現採用品牌取酒器取酒的酒品與未經開封的，酒體質素基本無異，換句話說，取酒之後這瓶葡萄酒甚至可以繼續陳年。

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Coravin的原理是，利用醫療級針管刺入軟木塞，注入無害惰性氣體氬氣為瓶內增加壓力，如果是氣泡酒則需注入二氧化碳，然後此時酒液將被抽出，最後根據一般軟木塞的彈性，取酒後的細孔將會癒合，與沒有取過酒一樣，由於氬氣或二氧化碳會取代了酒液本身的空間，而且過程中沒有接觸過氧氣，所以能夠避免葡萄酒氧化的問題。能夠發明出如此取酒良品，相信品牌的創辦人定是愛酒之人，但原來創辦人同時亦是一位物理學家與醫療器材公司創辦人，在發明取酒器之前，就已經研發過能夠減低病人注射藥物痛苦的化療專用注射座，所以取酒器的原理其實正正是他的專業。

品牌取酒器能夠有效解決用家的問題，稱得上為一個好設計，而且應用層面還非常廣。有時大家到餐廳或酒吧品嚐葡萄酒，酒單上很多新鮮的名字可能大家都不曾熟悉，甚少會大膽直接開上一瓶，加上餐廳酒藏多，有些酒款避免浪費未必會提供單杯售賣，不過取酒器則可以解決這個困境，變相提供更多機會讓酒迷能夠品嚐到眾多美酒。至於在家享用的話，更是可以無顧慮地根據個人喜好，在任何時間品嚐任何份量的酒品。此外，有些酒款則需要醒酒，亦能配備專用的醒酒器，在取酒時迅速透氣，達到相當於一小時的醒酒效果，在便捷的同時也節省時間。適逢聖誕佳節即將到來，品牌今年特別為旗艦系列中的Timeless Three+和Timeless Six+型號推出限量別注版，兩款新配色包括深海藍及冷霧灰配合秋冬色調，作為匠心獨運的聖誕禮物，送禮自用皆非常合適。