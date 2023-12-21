日本備受推崇立食料理進駐香港　「魚がし日本一」精緻的至鮮原味

日本人講求工作效率又準時，所以日本的飲食文化既有講求精緻飲食的餐館，亦有發展出方便食客的立食文化壽司店，至於後者並非快捷方便的快餐店，以推崇食材新鮮、品質保證的匠人精神而備受日本人與遊客的歡迎。其中一家最著名的立食壽司「魚がし日本一」於今年進駐香港，由室內設計以至菜單都有原汁原味的日本味道。

魚がし日本一 香港店（圖片來源：魚がし日本一）

日本的商場與現時的香港一樣，都沒有營業至夜深，所以不少日本人會希望節省晚餐的時間騰出來購物或閒逛，同時又要顧及食物質素，所以能夠解決到食客需要的「魚がし日本一」很快便能席捲當地，現時於日本擁有近30間分店，並且受到當地媒體高度評價，品牌的食材由築地市場直送，可以用較為相宜的價錢品嚐到新鮮的魚產。這份理念於香港同樣深受歡迎，作為過江龍餐廳，傳承著當地的文化傳統，新店採用開放式壽司吧檯設計，可以同時容納15位食客，反而帶有一絲日式小館風味。同樣地貫徹不時不食的原則，所採用的海鮮食材來自日本無污染海域，每天由當地市場新鮮直送到店，而且即點即製，務求讓每一件都有著至鮮原味。

食材每天由日本當地市場新鮮直送到店（圖片來源：魚がし日本一）

餐廳其中一大特色是推出兩款廚師發辦料理菜單，包括有十一道菜的廚師特選壽司十貫配手卷，以及十二道菜的廚師發辦料理套餐，後者包括有四款刺身、七款壽司及一款手卷，可以飽嚐當天的推薦食材。尤其是餐廳最近新開業之際，適逢是大家胃口大開的節慶期間，還有是日本不少食材的盛收之時，例如甘美豐潤的北海道海膽和「秋味之王」秋刀魚，可謂是必嚐之選。喜歡貝類海產的，有同樣來自北海道的昆布森蠔，口感濃郁幼滑，至於岩手縣產的石垣貝則肉質鮮甜厚實，各具特色。

品牌推崇搭配即點即握精神（圖片來源：魚がし日本一）

來到魚鮮方面更是豐富多樣，來自北海道的鮫鰈亦能夠突顯日本人推祟備至的旨味而且肉質柔軟，石川縣的針魚則清甜爽嫩，盛產於春秋兩季的長崎縣鰹魚帶有豐腴油脂，入口濃郁甘香，同樣來自長崎縣沙甸魚則經過簡單醃製，特此平衡油脂鮮味。以日本傳統「一本釣」方法逐條釣獲的關鯖魚，以「活締」方式保鮮以鎖緊圓潤肥美滋味，還有一向被視為高級魚產的金目鯛，魚肉帶有粉嫩光澤是至鮮的象徵。

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創立於1989年的品牌，「魚がし日本一」這名字帶有「日本最佳魚產」的意思，品牌備受歡迎實有原因，一直承傳著「七鮮」的原則：新鮮捕獲、即席切割、煮、焗、炸、燒及壓，搭配即點即握的米飯。雖然香港人向來喜歡儀式感，但食物下肚最後講求的還是味道與原材料的選擇，再加上日本當地成名已久的立食代表到港，簡單又具備職人精神的料理又有誰不愛？

「魚がし日本一」香港店

地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE G001號舖