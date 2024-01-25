「關西第一」吉列牛專門店到港　必嚐鹿兒島福永和牛及十勝和牛

【日本美食】吉列豬扒大家就嚐得多，聞名世界的日本和牛原來也適合用來製作吉列牛。吉列牛要做到口感酥脆，而且麵包糠不能過於厚實，同時保留和牛應有的鮮嫩肉汁，當中需要嚴謹的烹調技巧。於日本號稱「關西第一」的吉列牛專門店「京都勝牛」成立自2014年，專研針對日本和牛特性的做法為人所津津樂道，近年品牌致力於發展海外業務，最近終於進駐香港，成為不能忽視的過江龍品牌。

圖片來源：京都勝牛

「京都勝牛」出品的吉列牛之所以人氣鼎盛，是因為出品出色又穩定，品牌研究出「黃金60秒」的炸物法則，採用190度的高溫快火油炸可以鎖緊肉汁，以三分熟保持肉質鮮嫩，與和牛極為配搭。不少對吉列肉品感興趣的朋友，其中一個品評因素為炸粉的質地與厚度，品牌選用的麵包糠為特別調製，加入白胡椒增加風味，而且麵包糠的厚度僅僅為一般做法的十分一，口感極為酥脆，成就出外脆內嫩的嚐味體驗。

A5相盛和牛御膳（圖片來源：京都勝牛）

愛牛之士當然會對於品牌所選用的和牛品種感興趣，品牌搜羅兩款全新品種，更是全港獨家供應的，分別是鹿兒島福永和牛以及北海道十勝和牛。前者來自鹿兒島南薩摩市，屬於當地最高品質的黑毛和牛，並且曾奪得「全國肉用牛枝肉共勵會2018」的最高獎，特點是肉質富含有益脂肪——單元不飽和脂肪酸，牛脂融點為13度，即是常言道在室溫便能融化，達到入口即融的效果。據說當地牛舍會為福永和牛的生長環境播放爵士樂，而且所用的飼料經過蒸炊，好食好住成就出驚人的和牛滋味，可以在一道「A5相盛和牛御膳」中體現出來，並且提供香炸及照燒兩種做法各具風味。

滿嘆和牛丼（圖片來源：京都勝牛）

至於來自北海道十勝地區的十勝和牛則以油脂均衡為特點，得益於當地溫和氣候及清澈水源，所生長的十勝幹草飽含大自然的養分，以此混合麥蒿作為飼料令牛隻肉質極為濃郁香甜，令人垂涎而且想一嚐再嚐。採用十勝和牛製作的「黑毛和牛柳・溫泉卵御膳」，完美展現出和牛獨有的大理石油花紋理以及脂香。

除了必嚐的和牛之外，喜歡濃郁牛香的朋友亦可以選擇以美國牛肉炮製的「四品牛魔御膳」，包含了不同的牛部位：包括翼板牛帶有均勻油花的滋味，喜歡嫩滑肉質的話可以嘗試西冷，至於對牛肉香情有獨鍾的則有牛柳。為了展現牛肉豐富多姿的風味，餐廳特意調配九款蘸料包括日本溫泉玉子、山葵、京咖哩蘸醬、青唐辛子味噌、牛排特製醬汁、山椒、和風醬油、甘柚沙律汁及大根柚子醋，食客可以根據口味和需要自行配搭。

京都勝牛

地址：九龍啟德協和路2號AIRSIDE B129號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分