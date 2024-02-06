日本名師nendo為SAPPORO設計生啤杯　突顯啤酒濃郁風味的三種體驗

【日本設計/ nendo】工欲善其事，必先利其器，不同的餐具對應著林林總總的食物食材，能夠昇華味蕾體驗與飲食品質，對於美酒而言更為講究，不同的酒類都有相對應的杯子，例如香檳杯、紅白酒杯因應酒體特性都會有所分別，威士忌則專用聞香杯，原來最常飲用的啤酒，因為啤酒種類極為繁多，所以相應的杯子亦有不少。

大家最容易留意到的啤酒杯，就是到酒吧享用生啤，不同酒廠都會配搭專用的杯子，有些杯身加厚為了保持酒體溫度，有些氣泡濃厚的杯口會大一點。最近日本著名鬼才設計團隊nendo，特別為啤酒品牌SAPPORO（札幌啤酒）設計了一款別開生面的杯子，杯子奇特的形狀對應著享用啤酒的不同階段。

因應不同風格的啤酒及其酒泡也有相應的杯子（網上圖片）

在了解這款獨特酒杯之前，我們先要了解SAPPORO啤酒的特性，是次的杯子是專為酒廠的「SAPPORO 生啤酒 黑標」設計，向來著重生啤的口感，有著過百年釀造歷史的SAPPORO，決意讓啤酒不只流於飲用的層面，而是可以享受，有著與別不同的味蕾體驗，所以特別開發出一種「美味持久麥芽」來釀造「SAPPORO 生啤酒 黑標」，可以增強所釀造出來的啤酒的風味之持久性，至於啤酒的風味，又有很大程度上體現在酒泡，酒體愈來濃郁，酒泡往往愈是濃厚持久。此外，在釀造過程中氧化亦會影響著啤酒的質素，酒廠特意使用了「Fresh Keep 製造法」最大限度地避免啤酒與氧氣接觸，將啤酒的新鮮味道保存下來，在清爽與美味之間達到完美的平衡。

「THE PERFECT 3WAY GLASS」（圖片來源：nendo）

「SAPPORO 生啤酒 黑標」有著莫大的潛力讓酒客品飲享受，nendo有見及此要設計一款同樣堪稱完美的啤酒杯，能夠發揮出啤酒的最大潛力。團隊分析出享用黑標的三階段，分別是「第一口」、「中間」和「最後一口」，所以希望利用一個杯子就能夠應付到這三個階段，創造出三種口感，讓用家體會到啤酒風味的變化，因此而命名為「THE PERFECT 3WAY GLASS」。杯子的正面和背面都具有典型杯子的直邊，不過來到左側有著優雅的曲線，右側的曲線程度則更大，讓杯子帶有不對稱的獨特外型。

「THE PERFECT 3WAY GLASS」（圖片來源：nendo）

「第一口」的階段從直邊開始飲用，啤酒會沿著舌頭中央流入口腔後部，此時可以體驗到啤酒的清爽風味；喝完第一口之後，可以旋轉杯子到彎曲的左側，藉著右側的彎曲程度收納著啤酒芳香，這個設計其實有點像紅酒杯，可以充分捕捉香氣，順著孤度慢慢流入口腔，入口的是醇厚濃郁的味道；最後一口可以從右側飲用，在此酒液流動的衝擊會比較大，酒體直擊味蕾，讓人有衝動一口喝光，確保可以充分享受到最豐富的味道。

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其實是次並非nendo首次為啤酒設計，去年夏天團隊設計了一款新穎的啤酒罐，特意加入雙拉環設計讓用家可以輕鬆倒出7：3黃金比例的啤酒氣泡，原理是先打開第一個較小的拉環以產生大量氣泡倒入杯中，然後另一個開口更大的拉環則會控制氣泡直到倒滿。nendo的匠心總是令人驚艷，團隊由日本鬼才設計師佐藤大主理，他曾被被美國《新聞周刊》選為「最受世界尊敬的100位日本人」。由於團隊操刀的作品靈感很多時來自生活，能夠顧及用家的細微感受，那份以人為本的精神深受客戶和用家的愛戴。

雙拉環啤酒罐（圖片來源：nendo）