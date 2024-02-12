上環隱世料理推三黃雞內臟燒廚師發辦　風味口感獨特的珍罕滋味

【日本美食/ 串燒】串燒是港人最愛的美食之一，惹味又可以配酒，分量容易控制，最適合與一眾朋友共享用餐時光。串燒種類林林總總，卻有人獨愛品嚐稀有部位與內臟，最近一家位於上環的日式串燒專門店特意推出內臟廚師發辦菜單，所嚴選的精品食材是市面上鮮有見到的，定能驚艷大家的味蕾甚至目光。

圖片來源：CHI YAWARAGU

內臟具有獨特的味道和口感，通常比一般肉質更加濃郁，能夠滿足食客對於多樣化食物口感的追求，不過由於是比較少見的部位，所以一方面有食客對此趨之若騖，亦有些會刻意避開。於去年開業、位於上環摩羅上街的「仟穆CHI YAWARAGU」，向來主打精選肉食，菜單選擇豐富多樣，是次推出的「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」，則是主力以三黃雞入饌的燒鳥料理，而且所選用的內臟，經過廚師精心炮製過之後無論是口感還是味道都非常引人入勝以及容易接受。

圖片來源：CHI YAWARAGU

餐廳所選用的本地養殖平原三黃雞，其名字是來自於羽毛、爪及嘴均呈黃色，特點是骨細皮薄，而且肉質相較細嫩爽滑。至於大家最關心的內臟方面，當然有傳統的常見部位如雞心、雞腎及雞肝，值得一提的是雞肝經過巧手燒製極為嫩滑，原來廚師在燒製前會特別處理，包括去除血管只留下最核心的部分，加上時間控制得宜甚至達到入口融化的效果。

雞提燈串燒（圖片來源：CHI YAWARAGU）

還有其他於市面上較為罕見的部位，當中包括雞大動脈、雞甲狀腺、雞喉嚨、雞子、雞腳筋、雞橫膈膜及雞提燈等，雞提燈大家可能比較少留意，其實即是母雞的輸卵管、卵巢及未成熟有殼的雞蛋黃組成的部位。眾多的部位突顯出各自不同的獨特口感，爽脆、鮮嫩、味道澎湃等。如果是對雞內臟素有研究的朋友，不妨先入口品嚐猜猜是來自哪個部位，然後再由廚師解釋食材特色及烹調手法。此外，這些部位之所以稀有，主要是因為一隻雞只有一個部分，要製成串燒已經殊不容易，加上大多只能夠從新鮮雞隻中提取，一般貨源是沒有提供的，在顯得珍貴之餘，變相保證到食材的新鮮，從味蕾上也能體驗到的鮮味。

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雞湯稻庭烏冬（圖片來源：CHI YAWARAGU）

在雞肉之外，餐廳亦有以牛肉、豬肉、羊肉、海鮮及蔬菜設計的串燒可供選擇，例如雞皮大蝦和豚肉芫荽卷體現出巧手精製的本領，愛牛之士則要品嚐香氣四溢的安格斯牛小排，餐廳還會提供即日推介，不定期地為大家帶來各種肉食不同部位的珍罕滋味。最後不得不提一道雞湯稻庭烏冬，風味極為濃郁並充滿膠質，原來是特意用老雞皮、骨連肉一起以慢火熬製72小時而成，濃湯呈現金黃色澤，口感細膩富含膠原蛋白，與烏冬的爽彈口感十分配搭，在串燒的澎湃衝擊之後，品嚐一口雞湯令人倍感暖心。

圖片來源：CHI YAWARAGU

【仟穆CHI YAWARAGU】

地址：香港上環摩羅上街28號地下

營業時間：星期二至日，下午4時至11時（逢星期一休息）