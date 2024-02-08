美斯風波影響代言中國白酒赤水河酒　或被罷買甚至提議解約

新年送禮可能不少朋友都會選擇有中國傳統韻味的中國白酒，如非「美斯風波」出現的話，於去年開始球王美斯（Lionel Messi）代言的赤水河酒相信會是不錯的選擇。繼周日美斯缺席國際邁亞密CF對港隊的表演賽之後，日前竟在日本落場比賽令受風波影響的球迷情何以堪，尤其是中國的球迷與網民紛紛到赤水河酒的社交平台表達不滿，甚至有罷買情況出現。

袁志浩攝

據《福布斯》指出，2023年全球運動員收入榜單中美斯排行第二，1.3億美元的收入當中有一半為足球場上的工資，另一半為副業及廣告、代言等，據悉其Instagram發布一篇贊助帖子的價錢約為490萬美元，比班主碧咸約80萬美元高出六倍多。美斯風波很可能會令到美斯於中國的市場大受打擊，他曾代言過不少中國品牌，例如蒙牛、微信、庫迪咖啡、奇瑞汽車等等，至於赤水河酒則是去年8月釋出的消息，以2,000萬人民幣的價錢授權品牌可以使用其肖像權一年。

圖片來源：赤水河酒微博

起初赤水河酒宣布消息時其實不少網民對此感到質疑，一來因為赤水河酒是於2021年才成立的新興品牌，與美斯合作之前的知名度很低，就連釋出消息之時其官方微博帳號才註冊了不夠一個月。直到早前品牌專為新年推出美斯簽字祝福款美酒，同時發布了1分鐘的宣傳影片，顯示美斯在瓶上簽上了數個祝福詞語「Love」、「Luck」、「Success」等，粉絲們對此趨之若騖紛紛搶購。這些簽字祝福款每瓶售價為1,499人民幣，6瓶裝售價則為6,600人民幣，僅限量發售1萬瓶。這次的活動還有機會獲得美斯親筆簽名球衣，條件是入手10箱美斯簽字祝福款赤水河酒即送球衣1件，但僅限首5名，餘下的朋友則需要參與抽獎，以獲得抽中最後3個獲得球衣的名額。換言之，球迷們需要花上66,000人民幣，才有機會得到球衣。

圖片來源：赤水河酒

赤水河酒是來自貴州的醬酒品牌，雖然品牌的名字是最近才備受關注的，但原來赤水河卻很有名，很多炙手可熱的醬酒如茅台、習酒等等的核心產區坐落在赤水河附近。是次的美斯風波使得赤水河酒由本來廣受追捧變得人氣急跌，球迷和網民遷怒於品牌，指出風波過後相信這瓶酒是沒有人買了，不少網民提議品牌與之解約，才能轉危為機，甚或可以藉著怒火還未冷卻收獲一波粉絲。據說品牌在抖音平台的帳號亦受到牽連，被無故禁止發布。不少網民忽發奇想，美斯於中國代言過的品牌可能都會受影響，不過仍然會有得益者，即是這些受影響品牌的直接競爭者，例如有網民指罷喝蒙牛改喝伊利，不喝庫迪咖啡轉喝瑞幸咖啡等。