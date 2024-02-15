稀有威士忌2024年前景　麥卡倫200周年成焦點Port Ellen未來可期

【威士忌】踏入2024年已兩個多月，相信大家都準備好展望新的一年，對於酒迷而言，今年是值得期待的，至於葡萄酒和威士忌，等著它們的卻是不同的潛力與未來。

圖片來源：The Balvenie

剛於1月發表的《Bordeaux Index》指出，在2021至2022年精品葡萄酒有顯著的好成績，特別是香檳、勃艮第等產地有著超過50%的增長，再觀察到去年2023年它們在市場上的活躍程度和價格都穩定了下來，甚至整體下降了12%，並且預計下降的趨勢會於今年超出預期。另一方面，報告卻看到稀有威士忌有著明朗的前景，持續上升的趨勢與2022年大致相似，價格平均上漲了13%，報告中特別提及到Springbank、The Balvenie和Dalmore這三家酒廠，表現相當不錯。

圖片來源：The Macallan

此外，蘇威老大哥麥卡倫（The Macallan）在木桶的表現竟然比起頂級裝瓶更佳，可見得酒迷多熱衷於富有個性、與別不同的木桶，而且市場上有更多有能力「包桶」的酒迷。不過威士忌的世界相當複雜，所以不能一概而論，又以麥卡倫為例，有些頂級的瓶裝酒和套裝系列帶來了微妙的變化，新作令人擦亮眼球的價錢，一再測試了市場極限，例如「Red」、「Lalique」這些赫赫有名的系列，在市場上還有很大的空間。報告指出在高端市場的受眾群熱烈追捧稀有威士忌，是因為可以更有彈性地自由分配預算。反之對於大玩木桶、品牌或沒有年份的酒款只會更不受歡迎。在投資的角度，新桶值得留意但需要長線投資，至於更具價值的舊桶，在交易市場上會有更多的動態潛力。

The Macallan「傳奇之初第二章」（Tales of The Macallan Volume 2）（圖片來源：The Macallan）

2024年是麥卡倫重要的一年，酒廠正式迎來200周年，所以今年所推出的作品絕對值得留意，其中的焦點率先落在「傳奇之初第二章」（Tales of The Macallan Volume 2），全球限量344套，建議零售價高達89,000美元。美酒裝在手工定制的Lalique水晶瓶中、附以年鑑書，酒液則是蒸餾自1949年，在橡木桶中靜候了74年於2022年裝瓶，作品主要訴說創始人Alexander Reid的心路歷程，並彰顯品牌當中精神核心，採用精緻小巧的蒸餾器，著重美酒的品質與風味特色多於產量的理念。

位於艾雷島的Port Ellen是蘇格蘭「Silent Distillery」的代表酒廠（圖片來源：Port Ellen Distillery Facebook）

除了提及到麥卡倫之外，報告中還指出了另一家傳奇酒廠於今年將會備受注目，位於艾雷島的Port Ellen是蘇格蘭「Silent Distillery」的代表酒廠，過去因為閉廠的原因，蒸餾器已荒廢了數十年，所以當年釀造出來為數不多的單一麥芽酒款，已經開一瓶少一瓶，極為珍罕，價格一再挑戰極限。由於市場對此趨之若鶩，所以其所屬集團Diageo決定於2021年將之重開。要知道一家上世紀的酒廠要面臨閉廠的結局當中定有原因，即使所出產的作品品質上佳，亦有可能是不符合時代的口味所以才被淘汰。不過既然決定於近年重開，很可能是集團認為Port Ellen能夠滿足到這個時代的酒迷，而非單純的追捧稀有品。不過想品嚐這傳奇酒廠的滋味，也許需要再靜心等待數年，甚至十多年了。