蘇格蘭哈里斯「新銳」蒸餾廠　著重人手多於機械化釀出人情味

蘇格蘭是威士忌的聖地，除了擁有悠久的釀造歷史，同時依然會有新酒廠的出現。正如一家以釀造蘇格蘭Gin酒聞名的蒸餾廠（Isle of Harris Distillers），剛於去年發布了酒廠首款單一麥芽蘇格蘭威士忌，令酒迷頗為驚喜，而且酒廠任用年輕團隊亦令人耳目一新，展示出作為新銳酒廠的決心。

酒廠位於蘇格蘭的西北方哈里斯小島（Isle of Harris）（圖片來源：Isle of Harris Distillers）

酒廠位於蘇格蘭的西北方哈里斯小島（Isle of Harris），酒廠因而得名，於2015年，酒廠最初由10名島民創立，並以釀造Gin酒為主得到不俗的評價，本以為酒廠會繼續發展這款標誌性的Gin酒，怎料來到去年底推出了第二款作品、亦是酒廠的首款威士忌，強調新作每一滴酒液皆是由當地島民蒸餾，在這個祟尚自然的地方熟成、裝瓶，以突顯其本土性，威士忌的名字「Hearach」即是哈里斯島民的意思，由於酒廠和美酒的出現，使得本來離開家鄉工作的島民都回歸本土，凝聚出這裡的傳統力量。

圖片來源：Isle of Harris Distillers

人所皆知蘇格蘭有著好山好水，故此釀造出來的美酒佳釀才能冠絕天下。酒廠所用的水是全蘇格蘭中最柔軟的，經過測量之後僅檢測到非常低的鈉和氯礦物含量，水源來自北哈里斯的河流，河流流過地球上最古老的岩石，經輻射測量技術測得的年齡竟然是來自24億至26億年前，由於岩石極為堅硬不易流失礦物質，所以才賦予河流產出軟水的特性。至於島上的氣候方面相對潮濕，受益於來自墨西哥灣的暖洋流，亦使季節性溫度變化保持非常穩定，有利於威士忌的熟成過程。

水源來自北哈里斯的河流，河流流過地球上最古老的岩石，由於岩石極為堅硬不易流失礦物質，所以才賦予河流產出軟水的特性。（圖片來源：Isle of Harris Distillers）

哈里斯島可謂是得天獨厚，威士忌有此地利，還需要人為的幫助。酒廠指出他們的工序上幾乎沒有自動化生產，他們更喜歡與人工作，所以整個威士忌釀造過程中依靠人性化多於機械化。釀酒師利用他們的鼻子、眼睛和經驗來判斷，每天手動調節蒸汽閥，雖然最終得出的美酒可能會造成微妙的差異，不過卻認為會因此而得到一些意想不到的驚喜。其實堅持人手化還有另一個原因，剛才說過島上本來幾乎沒有住民，是酒廠將人們凝聚回來，所以透過生產過程對人的重視也有助於創造就業機會。

酒廠擁有蘇格蘭最年輕的釀酒師團隊，平均年齡為25歲，最年輕的一位僅有21歲。年輕的不單只是人，亦能體現在他們的管理手法中，酒廠堅持以最透明的程度公開威士忌釀造過程，每一批次都附有一份資訊表，概述了特定裝瓶應該要予人知道的所有細節，由所使用的大麥和酵母，以至一般不會公開的發酵時間等等，以Hearach為例，詳細地列明所用的木桶是Heaven Hill木桶（21%）、Buffalo Trace木桶（64%）、Oloroso桶（11%）、Fino桶（4%）。

The Hearach（圖片來源：Isle of Harris Distillers）

酒廠堅持自己所出產的威士忌是「哈里斯威士忌」，並非籠統的「蘇威」，他們也不打算效仿其他威士忌，原因是威士忌的優雅風味其實因人而異，每人都有不同的感知方式，威士忌的複雜特性會在不同的杯子中展現出來，故此酒廠並沒有因應產品發布官方的品酒筆記，反之廣泛邀請酒迷貢獻出他們的品酒筆記，鼓勵人們從更個人的角度探索美酒的感官體驗。