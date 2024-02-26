威士忌｜10大最受歡迎高年份Whisky品牌　麥卡倫排第2首席是這瓶

經由繁複工序打造、在橡木桶中歷經時光累積的威士忌，堪稱時間的藝術，造就出時光淬鍊的風味。琥珀色的酒液、富含深度的香氣、多層次的口感風味，都讓威士忌承載著不同於其他酒類的意義，一道道經典傳承細膩的匠人工藝，以及與時俱進的創新用桶工藝，使得入口的酒液變化萬千，有著道不完的故事。

歷經大自然的淬鍊，威士忌飽含著歲月風華，每一口都是一個故事。在所有威士忌中，21年以上的高年份威士忌，更是有著許多時尚品酒人欲罷不能的醇厚風味。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路討論度最高的十大高年份威士忌品牌，喜歡威士忌的人千萬不能錯過這些推薦酒款！

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NO. 1 皇家禮炮 ROYAL SALUTE

推薦酒款：皇家禮炮23年

起源自慶祝英國女皇伊利沙伯二世登基打造的專屬威士忌，皇家禮炮以英國皇室特殊場合上鳴砲致敬的傳統儀式「21響禮砲」為命名靈感，表達對皇室的極致禮讚，亦成為點綴各大重要儀式的王者威士忌品牌。

擁有「威士忌之王」美譽的皇家禮炮，僅選用21年以上威士忌酒液創造出高年份珍釀，是唯一擁有21年以上完整風味版圖的蘇格蘭威士忌品牌，從此成為頂級威士忌的代名詞。

以東方美人茶的傳奇故事為靈感，獨獻臺灣的皇家禮炮23年，重現福爾摩沙與英國海上貿易的歷史。鳳梨、芒果、龍眼乾等熱帶水果氣味注入臺灣DNA，入口果香襲來，伴隨著東方美人雅緻的茶葉芬芳，和威士忌的優雅華美相互輝映，千變萬化的層次讓人飲畢戀戀不捨，許多網友大力推薦，「值得跟好朋友喝一杯」、「尾韻綿長悠久，隱約的東方美人茶香與辛香料讓整體風味更顯層次」。

NO. 2 麥卡倫 THE MACALLAN

推薦酒款：麥卡倫經典雪莉桶25年

創立於1824年的麥卡倫，為蘇格蘭首批取得執照的酒廠之一，也成為全球單一麥芽威士忌的先趨品牌。以非凡橡木桶聞名，從採購、製作、烘烤到潤桶都經過嚴格把關，對於橡木桶的要求造就獨樹一格的麥卡倫風味，其中經典雪莉桶系列就是許多人的最愛。

麥卡倫經典雪莉桶25年帶來一場豐富的感官之旅，濃縮時光的風采，豔紅木色的酒液中帶有柑橘、葡萄、杏桃、蜜漬糖薑和橡木的氣息，入口有濃郁的果乾、黑櫻桃及巧克力味道，佐以蜜晶薑和烤杏仁的誘人香氣，交織成香濃的餘韻，有網友表示「香氣表現上在蘇格蘭單一純麥威士忌25年級距中屬於頂標」，更有人以山稜比喻， 表示低年份威士忌就像從遠處觀山，而高年份感士忌則像身處山林之中，「你在意的不再是任何人可以從遠處觀望的景色，而是攀登沿途所看到的細微的景緻，每次看到可能都會有不同的體驗」。

NO. 3 百富 THE BALVENIE

推薦酒款：百富25年

堅持五大製酒工藝的百富，採用傳承百年的傳統製程，自種大麥並使用傳統鋪地發芽技藝，也有自家專屬的銅匠與桶匠。由首席調酒師David C. Stewart MBE親自指揮威士忌釀造過程，專業的匠人精神與考究的工藝造就與眾不同的百富威士忌。「許多匠人在此工作多年，有許多精彩故事可說，分享這些故事造就了值得紀念的時刻。」品牌大使Gemma Paterson強調百富的工藝故事，「一心一藝」的堅持，打造出不同凡響的風味。

百富25年單一麥芽威士忌，由首席調酒師精心挑選25年以上傳統美國波本桶及歐洲雪莉桶，展現完美的單一麥芽威士忌融合桶工藝。溫和的橡木氣味中帶有蜂蜜和糖漬橘皮的氣息，入口後香草橡木味擴散開來，延展出烤棉花糖、果醬及肉桂蘋果的香氣層次，尾韻甜而綿長，喝過的網友形容「充滿花果香和麥芽蜜甜香，很好喝」。

NO. 4 格蘭菲迪 Glenfiddich

推薦酒款：格蘭菲迪22年

有著「山谷中最頂尖威士忌」之稱的格蘭菲迪，為獲獎無數的單一麥芽威士忌品牌，標誌性的三角酒瓶象徵著水、空氣與大麥麥芽三者的絕妙平衡。講究品質的格蘭菲迪是目前少數堅持在廠內製桶的酒廠，從核心的12年到珍稀的高年份40年酒款，每一種酒都獲得IWSC金牌以上的肯定。

被稱作「雪莉之王」的格蘭菲迪22年，靈感源自西班牙宮廷的輝煌歲月，嚴選Oloroso雪莉桶陳年22年威士忌，再注入「雪莉桶之王」Palo Cortado雪莉酒桶中過桶，帶有梅子、黑巧克力與果乾的香氣，入口是甜美的香草杏仁糖以及多層次的橡木風味，溫潤的尾韻帶著辛香料的暖香，深紅色的酒液絲滑順口，被稱作「舌尖上的絲絨」，讓嚐過的網友印象深刻，「就是因為這支入坑威士忌」、「尾韻蠻長的，有蛋糕的甜，會想繼續喝下一口」。

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NO. 5 約翰走路JOHNNIE WALKER

推薦酒款：JOHNNIE WALKER 藍牌

身為威士忌指標品牌的JOHNNIE WALKER已經成為全球性的文化符號，不管是影視作品還是音樂、畫作、文學，各式各樣的藝術創作中都可以看見JOHNNIE WALKER這個品牌。獲得王室認證的威士忌深受各領域人士喜愛，政商名流、影視藝人、體育選手中有不少人都是JOHNNIE WALKER愛好者。

精選數款珍稀蘇格蘭威士忌調和而成的JOHNNIE WALKER藍牌，一萬桶酒藏中僅有一桶能達到品牌的嚴格要求，有著萬中選一的深邃層次。帶著蜂蜜及香草氣息，入口後有黑巧克力與焦糖、榛果的香氣，煙燻氣味帶來奢華綿長的餘韻，打造一場富含深度的味蕾體驗，網友們認證「藍牌真的是一支很棒的調和威士忌」、「濃郁的味道瓶蓋打開的瞬間就聞到了」、「只有一個感覺就是順，一點都不辣喉」、「酒體真的很厚實，口感蠻醇厚的」。

NO. 6 大摩 THE DALMORE

推薦酒款：大摩璀璨21年

1867年麥肯錫家族開始大摩酒廠的經營，以先前王室授予家族的「12叉鹿角鹿首」徽章做為品牌圖騰，成為大摩最具代表性標誌，更傳承先祖解救亞歷山大三世勇敢、不凡的歷史精神。堅毅的品牌靈魂再加上繁複的轉桶工藝，讓大摩的威士忌帶有雋永的底蘊。

大摩璀璨21年單一麥芽蘇格蘭威士忌堪稱大摩酒廠卓越工藝的結晶，全球限量批次，採用西班牙傳奇酒莊Gonzalez Byass的珍稀Matusalem Oloroso 30年雪莉桶，高年份威士忌的酒香與百年雪莉酒廠的陳醇交織出優雅的風味，柑橘、黑巧克力、香草與烘焙堅果的氣息中帶有莓果的香甜，入口有甘草、核桃及杏仁糖的氣味。揉雜著桃子、人蔘、西洋梨塔及血橙味道的尾韻讓人回味無窮。時間的淬鍊加上卓越工藝，帶來一場璀璨的感官饗宴。

NO. 7 波摩 Bowmore

推薦酒款：波摩25年

波摩的酒廠位於蘇格蘭西方的知名威士忌產區艾雷島（Island of Islay），使用被海水浸染的泥煤作為煙燻材料。在這個終年受到海風吹拂的地方，產出的威士忌帶有海洋的味道與厚實的泥炭煙燻味，同時波摩堅持使用古法釀酒，以人工方式攪動麥芽，賦予威士忌獨特的風味。許多喜歡泥煤、煙燻氣味的品酒人，更是鍾情於波摩的香氣，溫和的氣味也被視為最適合入門者的泥煤味威士忌：「強調『平衡』的本質很適合初次品嚐泥煤味威士忌的人。」

帶著夕陽般琥珀色澤的波摩25年，雪莉酒的水果香氣之下有著濃烈的橡木桶及煙燻氣味，佐以海潮的氣息。入口可以嚐到太妃糖與榛果的香氣，繚繞的泥煤煙燻味提升口感的層次，溫和多變的風味帶來香醇悠長的餘韻，讓喝過的人忍不住讚嘆，「物有所值的風味呈現」。

NO. 8 百齡罈 Ballantine’s

推薦酒款：百齡罈30年

創立於1827年的百齡罈，為享譽全球的威士忌領導品牌，曾在1938年獲得英國國王頒發的皇室勳章，上面的土、水、火、木4大元素分別對應到百齡罈威士忌100%全麥、100%純淨水、100%蒸餾淬鍊以及100%於橡木桶中陳年的釀造過程，講究的工序成就優良的品質。「開瓶百齡罈，讓時光淬鍊出更好的我們。」以「夢想」為出發點，百齡罈希望每一位品酒人都能忠於本色，如同濃縮歲月精華的威士忌一般，定義自己精彩的人生。

百齡罈30年調和威士忌為珍稀的高年份酒款，暗金色的酒液優雅而高貴，柔和的果香中有含蓄的甜，帶點甘草香與橡木氣息。入口混雜著蜂蜜、植物、水果的香氣以及香草的甘醇，尾韻悠長而細緻，讓人嚐盡30年的歲月風華，驚豔許多網友，「無法言喻的調和的美」、「喝過才知道他的等級差在哪裡」。

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NO. 9 格蘭利威 THE GLENLIVET

推薦酒款：格蘭利威奢創21年

格蘭利威的酒廠位於蘇格蘭斯佩賽區，該產區的酒廠密度居於全蘇格蘭之冠，而首創斯佩賽經典標竿花果香的格蘭利威，也因獨特的高頸銅製燈籠型蒸餾器創造豐富的銅對話，以絕佳的輕盈酒質與優雅絲滑的花果香聞名至今。

在格蘭利威的威士忌之中，「奢創高年份」系列於2023全新問世，以繁序桶學奧秘開拓極奢新界，其中奢創21年奢選來自歐洲三款珍稀初次裝填橡木桶過桶，包括西班牙Oloroso雪莉桶、法國Troncais干邑桶以及葡萄牙Colheita波特桶。層次豐富的三桶風味，將經典的花香、果香與辛香融合成絲滑柔順的絕妙平衡，讓喝過的網友覺得意猶未盡，「有多重不同的香味，很順口好喝」。先前找來棒球選手陳金鋒、主持人庹宗康為21年、25年兩個酒款跨界對談，更是引發話題，網友們表示：「看鋒哥喝也好想喝看看」、「喚回青春的感動」。

NO.10 格蘭花格 Glenfarclas

推薦酒款：格蘭花格21年

創立於1836年的格蘭花格歷經家族6代傳承，在眾多由企業財團經營的品牌中，是少數由家族獨立經營、自主性較高的酒廠。堅持以直火蒸餾法、地舖式倉儲，同時親自挑選最高級Oloroso雪莉桶製作陳年威士忌，芳醇的風味擄獲許多人的心。

在格蘭花格的陳年威士忌中，21年蘇格蘭單一麥芽威士忌是許多人喜愛的酒款，輕嗅有太妃糖與堅果的香氣，入口後威士忌酒香混入清新的檸檬與橙花氣味，再加上肉桂、丁香、豆蔻等味道創造出馥郁的層次，辛香料的氣息讓尾韻溫暖而綿長，回味無窮。紮實沉穩的木質調性讓人感覺溫暖而滿足，不少網友大推：「好喝」、「格蘭花格就是雪莉大師」、「很喜歡有木質味香氣的威士忌，餘味香甜真的很讚」、「這支大概是喝過的威士忌裡最香甜之一」、「層次變化明顯，平穩厚實的酒體，易飲性也很高」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月09日至2024年01月08日，共1年。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高年份威士忌品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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