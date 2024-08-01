本田HP-X概念超跑重出江湖　40年前衛設計震撼圓石灘車展

【Honda/ 本田】概念車即使未必最終會量產，但總會令人念念不忘，例如本田（Honda）在40年前亮相的概念車HP-X，憑著挑戰當年現存的車款設計，前衛且顛覆性的概念而使人深深著迷，也印證了車廠的造車技術和創意之實力。怎料來到40年後的今天，這款震撼之作還有機會重新亮相，篤定了將會出席8月18日舉行的第73屆Pebble Beach Concours d'Elegance（圓石灘車展），屆時定必會引起車迷的廣泛關注。

HP-X（圖片來源：Honda）

回溯到上世紀80年代，當時本田汽車正在全球汽車市場中崛起，為了一展雄風與野心，極具前瞻性的HP-X於1984年橫空出世，帶領車廠進軍超跑領域。其設計靈感源自於當時流行的未來主義，造型前衛流暢、簡潔優雅，車頭帶有鋒利的設計賦予了強烈的運動感。其他的細節都盡現濃厚的未來科技感，包括隱藏式大燈、空氣動力學優化的車尾，還有摒棄車門，採用升降式車頂的設計，是為參考了噴射戰鬥機的形式。HP-X的出現還帶動了替代材料的應用，包括蜂巢面板、碳纖維等。

HP-X設計圖（圖片來源：Honda）

HP-X設計圖（圖片來源：Honda）

此外，HP-X還配備了一些當時前沿的科技配置，例如語音控制系統、全景天窗、行車輔助系統等。引伸至後來影響了本田有「東瀛法拉利」之美譽的NSX「以人為本」的駕駛艙設計，甚至說是NSX的起源也不為過，所開發出來的 「Electronic Drive Support System」有著眾多先進的功能，包括即時遙測、全球定位系統，還可通過 「特殊聲納」提供路況警告，於當時而言是科幻級的猜想，於40年後的今天已經成為了大量普及化的技術。

HP-X於40年前車展現身（圖片來源：Honda）

1984年的HP-X（圖片來源：Honda）

1984年的HP-X（圖片來源：Honda）

可惜的是，自從在1984年的日內瓦車展上首次亮相之後，HP-X的下落便鮮為人知了，相信已經被收藏在本田的內部禁止外傳。HP-X當年因為成本和生產難度太大，不適宜投入更多發展下一步，即使設計如何前瞻，成為量產車型的最重要因素還是在成本可控的前提實現大規模量產。直到今天，作為曾經代表了本田「技術先驅」的重要標誌，終於在圓石灘車展上重現人間。當年HP-X的製造是由傳奇意大利設計公司Pininfarina所操刀的，今天日本的創意與意大利的工藝再次激起火花，經過Pininfarina大規模修復過程後得以重見天日。

經過Pininfarina大規模修復的HP-X（圖片來源：Honda）

縱使今天滿街都是智能化、電動化的汽車，但直到HP-X重現的消息一出，無數的車迷依然對HP-X充滿了好奇和期待，甚至不禁令人覺得HP-X早出世了40年生不逢時，當下這個時代終於等到了屬於它的舞台？如此的一輛經典概念車的華麗回歸，定會在眾多車迷心目中留下深刻印象。

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