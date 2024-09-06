SUV｜熱選潮流車最新潛力型號 　威武感純電smart #5澳洲首度亮相

【SUV/ 電動車】在香港掀起了熱賣潮的smart #1，在馬路上的曝光率非常之高，或者廠方見到市場反應比預期好，所以好快就引入旗下第二款新車smart #3。不過，若要數更有潛力掀起下一輪「出車潮」的新型號，則肯定是今次介紹這款、剛在澳洲全球發佈會首度正式亮相的純電SUV：smart #5！

於澳洲舉行的全球發佈會，同時展出兩個不同版本：「重裝備版」smart #5 Summit Edition（圖右）及較平易近人的smart #5 Premium+（圖左）。（smart提供）

smart在8月底於澳洲東岸新南威爾斯的Byron Bay架設了smart #5的新車發佈場地，分段邀請全球媒體到臨率先近距離細看這款全新型號。事實上，smart #5的概念版本早於約四個月前舉行的北京車展已經亮相，今次見到的量產型號收起了部分「極端」細節（例如對開式車門、誇張的越野輪胎），改以較貼近現實的規格示人，可幸仍然予人討好的效果，無損其熱賣潛力。

smart #5沿用與同廠其他型號相同的SEA（Sustainable Experience Architecture）純電動車底盤，但就稍為修改了尺碼，車長總長度達4,705mm，輪距增長至2,900mm，看上去明顯比#1、#3顯得更有大車感，這亦令它成為smart廠史上最大型的車款。smart #5的外形既帶有越野車的威武感，車廂亦明顯較之前的smart車寬敞得多，甚至比同屬潮流越野車的MINI Countryman顯得更加開揚。

控制台上設有延伸式顯示屏，令前排乘客都可以操控多媒體及部分車廂功能。（smart提供）

雖然為了成功量產而收斂了部分誇張的設計，但smart #5的車身線條仍然帶有越野車該有的肌肉感，而且車廂陳設與佈局採用了全新的設計主題，令新鮮感較#1及#3都要強烈。在展示車的車廂內，可以見到橫跨2/3個控制台的大型延伸式顯示屏（與高級車款睇齊），車內音響亦改用了高級品牌Sennheiser提供的專屬20聲道系統（之前兩款新世代smart採用beats提供的產品），特別版本smart #5 Summit Edition加裝了更多的越野車設備（例如車頂的排列式LED射燈、行車頂架、掛在車側的應急水箱等）……這些都是未曾於smart車上出現的全新元素，可見廠方已完全摒棄「迷你車」的舊有框架，同時成功將smart轉型成更全面的潮流車廠牌。

有關性能方面的資料，雖然著墨不及外觀及車廂細節多，但對車迷來說依然是值得關注的環節。開售初期，將提供四驅及後驅版本供買家選擇，前者的最大馬力輸出達到600匹，重視性能的車迷應該感到滿意。電動車最重要的環節：續航距離及充電速度，廠方聲稱smart #5是同級中表現最好的一部，由於容量達100kWh的鋰充電池對應4C高速充電系統，故此可在15分鐘內將電量由10%充至80%；充滿電後的最長行車距離為740km（CLTC量度標準），相信足夠令駕駛人不再有「續航焦慮」。

至於最多人關心的抵港日期及售價，由於目前仍是全球發佈宣傳階段，因此仍未落實，但一般相信會在明年初正式引入，筆者亦相信到時的新車價應該會參照最大對手MINI Countryman來設定，大約是三十多至四十萬價位吧！