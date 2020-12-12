【電動車】F1大師發功電擊老古董　經典改裝變型格EV貴過新款車？

電動車已成為不能逆轉的車壇潮流，各大車廠陸續推出新款的電動型號，不過人總愛懷緬美好過去，尤其是家中庫藏了大量經典珍藏的富豪級車迷，總不希望心頭好就此被打入冷宮。到底有否方法可以將心愛的古董車，結合最新的電動科技，將兩者合二為一呢？答案是有的，而且這門技術更由著名F1工程師負責研發，只要你願意付出不菲代價，心愛的老古董都可以變身成注目度極高的型格EV。

初代Range Rover的生產期由1970-1994年，是英國最具代表性的四驅車，近年在經典車市場接連錄得高價成交。Lunaz將它「電氣化」，令此車的話題性及市場價值有望進一步上升。（Lunaz）

由於歐洲多國已定下了新車電動化的時間表，在不久的將來（即十多二十年後），消費者只能購買到以電力驅動的全新車，換言之以石化燃料（即電油、柴油）作動力來源的車輛將會慢慢淡出市場。這大趨勢無疑是環保的一大進步，但對於古董車車迷來說，再沒有石化燃料驅動的新車，意味油品也會有停止供應的一天，因此近年就有人想出將經典車電動化的復修服務。

選擇Urban企劃，翻新時會較重視駕乘舒適程度，適合希望將Range Rover當作日用車的收藏家。（Lunaz）

以英國銀石（Silverstone）為基地的Lunaz，由前一級方程式賽車工程師Jon Hilton創立。Jon曾出任法國雷諾F1車隊的技術總監，任內最得意的成就，就是為傳奇冠軍車手阿朗素（Fernando Alonso）炮製參賽車的引擎。之後他轉向研究動能回收系統（Kinetic Recovery Systems，簡稱KERS）的相關技術，又曾參與研製史上第一部採用混合動力裝置的勒芒（Le Mans）參賽車，可見Jon很早已看中了車用電動技術的商機。之後他創辦了Lunaz，除希望將經典車修復至新車一樣的狀態，還會為它們換入電動系統，讓車主可以像駕駛新款EV一樣，天天開著愛車招搖過市。

若果選擇Country企劃，Lunaz便會進後深度修復，車架、懸掛以至四驅系統都會得到強化及改造，務求配合電動系統。（Lunaz）

繼早前發表的電動化勞斯萊斯Phantom V（經典舊款）及Silver Cloud、賓利Continental（1955-1965年款），以及被譽為英國最漂亮跑車的積架XK120後，Lunaz在最近推出最新的電動化企劃──第一代Range Rover。這款自1970年首度亮相的經典英倫4×4，早已成為古董車迷的收藏目標，原廠更推出了專屬的舊車復修服務，但像Lunaz般將此車由內燃機引擎驅動改裝成電動摩打驅動，應該是史無前例。

除了加裝電動系統，Lunaz還提供兩款改裝方案：Urban及Country。Urban是為將Range Rover用作日常市內用車的車主而設，修復時會較重視後座翻新及提升駕乘舒適程度；至於Country，則是更深入的全方位修復，希望重建越野性能，故此從車架到懸掛，以至四驅系統都會大幅度翻新，以配合改用電氣化後的經典Range Rover。

積架XK120被視為英國歷來最漂亮的跑車，個人認為，這車比勞斯萊斯更值得進行「電氣化」工程。（Lunaz）

聽到這裡，相信大家都知道Lunaz是非一般的古董車翻新服務供應商，它的顧客對象是高消費力的愛車族群，而改裝目標是年事已高兼有一定保值能力的經典車款，因此每部出品都索價不菲。就以今次發表的Range Rover EV為例，入門價為24.5萬英鎊（折算約港幣254萬，未計稅），隨時比全新款的Range Rover更昂貴，不過經典車就是勝在有驚人的收藏價值，說不定若干年後，經Lunaz改裝的出品，會在名車拍賣會錄得更驚人的成交價。