【BMW】史上最強寶馬房跑車馬力達635匹　M5 CS勢成超跑殺手

高性能車一直備受車迷追捧，縱使面對全球疫情，車廠依然積極推出新型號。寶馬（BMW）日前就發佈了最新的限量版本高性能房跑車M5 CS，這部採用四門三廂式傳統佈局的房跑車，看似「善良」，但其實身懷一副最大馬力達到635匹的V8引擎，由靜止加速至100km/h只需三秒，極速可達305km/h（解除原廠「封印」後肯定不只此數），隨時請那些線條惡辣得多的超級跑車「食塵」！

剛剛向全球市場發佈的M5 CS，是寶馬M Power車系歷來動力最強勁的型號，最大馬力達到635匹，歐洲市場開售價為140,780歐元（折算約港幣132萬，未計稅）。（BMW）

說起寶馬高性能車，第一時間必定想起由其賽車部門負責設計與生產的M Power系列，當中最多人認識的是M3，但其實更高級的M5也一直不乏支持者。「基本版」的M5本來已經擁有超越一般房跑車的強勁性能，但廠方覺得還可以升級其戰鬥力，於是決定推出限量生產的M5 CS，將排氣量4.4公升V8渦輪增壓引擎的動力輸出進一步提升，令最大馬力達到635匹，峰值扭力增至750Nm，成為歷來性能最強的M Power型號。

M5 CS的性能毫無疑問達到超級跑車級數，而且比大部分跑車更厲害的是，它能夠真正供四名成年人乘坐，而非像「2+2」車款般，後座只設dog seats，故此論實用及舒適程度，M5 CS肯定遠勝正宗跑車，可說是一部兼顧駕駛快感與載客要求的全能座駕。

四度車門，四張獨立座位，可讓四位成年人舒服享受高速旅程，是M5 CS最具吸引力的賣點。（BMW）

與原本已在車系陣容中的M5 Competition相比，M5 CS的性能獲得兩大提升，首先是最大馬力增加10匹至635匹，同時透過升級使用更多輕量化零件，令總體車重下調70kg，在動力增加、車重降低兩大有利因素下，其快跑表現更進一步，由靜上加速至時速一百公里只需3秒（快過不少純種跑車），在歐洲地區隨時可以由繁忙街道駛至市郊賽車場，來一場即興式圈速測試。

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和其他限量版高性能車一樣，M5 CS裏裏外外都有不少專屬的細節設備，例如車身大量應用碳化纖維導風組件，車廂內又有買張獨立固定的輕量化桶形座位，車頭的招牌式double kidney「鬼面罩」又採用了獨特的亮銅色外框……這些細節令忠實車迷一看就知它不是一般的5系行政房車。不過，駕駛M5 CS最好玩的地方，應該是它能夠在高速公路「偽裝」成一部斯文房車，但當「有需要」時，又可以給那些乳臭未乾卻駕駛著跑車以為自己好型的流氓司機一下重擊……單是想像他們被M5 CS嚇呆的模樣，已經覺得這車很「高fun」。