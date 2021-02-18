【BMW】雙數系本地擺陣招待「馬」迷　話題4系新車突入成焦點

按慣例，踏入農曆正月，本地車壇在長假期前後會相對顯得淡靜，不過受疫情新常態影響，我們要乖乖留港過節，因此今年不少新車陳列室都會在年假期間繼續營業，為本地車迷送上新車賀年。其中最受注目的新車，肯定是一早成為話題作的寶馬（BMW）新款4系房跑車。

新一代4系兩門房跑車最近抵港，破格的車頭鬼面罩造型，成為近年罕見的車迷討論熱話。（BMW）

位於灣仔告士打道的寶馬陳列室，由即日至本月21日，舉行第二回BMW Encounter新車巡禮，一次過展出三款剛抵港的新車，有趣的是，這三款新車都是「雙數系」，包括最受矚目的4系兩門房跑車，外形霸氣的6系Gran Turismo斜尾房車，以及最大馬力達到625匹的M8 Competition高性能房跑車。值得一提，代理特意邀請本地新晉攝影師Billy Ho，為三款新車在香港街頭取景拍攝靚相，進一步帶出「新車到埗」的訊息。

翻查寶馬發展史，雙腎形鬼面罩向上下垂直方向伸展並非首次，或者只是我們最近數十年看慣了「橫扁」造型，才一時接受不了。（BMW）

三款抵港新車中，最能引起話題的肯定是全新造型第二代4系。這款去年才於國際車展首度現身的房跑車，進一步擺脫「寶馬3系兩門版」的固有影子，成為第一個配置全新造型大面積double kidney家族式鬼面罩的車系。這全新的突破設計，自公開以來一直成為新舊寶馬迷的熱門爭論話題，接納如此破格設計的粉絲認為它能賦予寶馬車更具霸氣的造型，另一邊反對陣營則大彈這設計破壞了車頭設計的整體平衡。無論如何，新4系都注定成為近年少有掀起車迷廣泛討論的新車，值得各位車迷專程前往近距離細看評論。首批開售的新4系，最便宜型號為420iA Coupé（184匹），起錶價為$509,000；最貴的是設有xDrive四驅系統及直6引擎的M440iA xDrive Coupé（374匹），起錶價為$929,000。

另外兩款同時抵港開售的首展新車，就是6系Gran Turismao及M8 Competition。前者屬於中期小改款（facelift）版本，繼續採用斜尾房車造型，同時明顯提升車廂豪華感，是一部著重乘坐空間感及舒適性的高級行政房跑車，起錶價為$739,000起（630iA Gran Turismo，248匹）。

車價挨近264萬的M8 Competition，分為兩門Coupé版及展出的四門Gran Coupé版，後者可供五人乘坐，實用性當然較高。（BMW）

至於車價接近264萬的M8 Competition，可說是目前寶馬常規車款中，性能及豪華感同時達到頂級超跑範疇的唯一型號，展出的四門版本Gran Coupé可供五人乘坐（緊湊的車廂中竟然提供五套安全帶），而且車外車內遍佈由原廠高性能部門M Power設計及製作的高性能組件。M8 Competition由一副排氣量達4,395c.c.的大排氣量V8引擎推動，最大馬力625匹，峰值扭力為750Nm，由靜止加速至時速一百公里只需3.2秒，加上低矮而傾斜的流線造型，足夠「殺退」其他光芒更盛的超級跑車。