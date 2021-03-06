韓風最大車廠現代踩過界　最新電動車IONIQ 5單挑車路士四球星

政府早前公布本港電動車全面普及的目標年份為2035年（或更早），但其實歐洲多國早於數年前已定下類似死線，香港能否在短短十幾年間成功達標實在成疑。由於歐洲多國的運輸部門一早擬定好電動車普及藍圖，所以車廠可以有充裕時間開發及推廣吸引力高的新產品，電動車整體配套也比香港的完善得多。例如韓國最大車廠現代（Hyundai）就於上月尾全球發佈新一代電動車IONIQ 5，新車賣相非常前衛大膽，而且更跨界踩入足球圈，邀請知名球星合作宣傳新車。

內外經過重新規劃的IONIQ 5，車身造型充滿未來感，大膽破革的設計甚至會令人誤會是概念車。（現代汽車）

現代的IONIQ 5是該廠最新出品，車身以至車廂的設計，都比同廠的現役電動車進取得多，不說還以為是參展的概念車，但原來是已鐵定今季開售的量產車，令車迷大感驚喜。

從車側看，會見到前後輪軸距比傳統同級車款長，有利營造寬敞的車廂空間。（現代汽車）

現代採用名為E-GMP（全名Electric-Global Modular Platform）的全新電動車專用底盤作為開發基礎，令IONIQ 5可以發揮電動車最大優勢，例如提供比傳統汽車闊落得多的車廂空間（前後輪軸距超過3米），車廂外形也比目前市場上大部份競爭對手滲出更明顯的簡約設計氣氛，有如來自未來的「潮車」。

性能方面，廠方暫時為IONIQ 5提供兩款容量電池及兩種電動摩打組合給買家選擇，最頂級的大容量電池（72.6kWh）配前後雙摩打四驅版本，可發出約300匹最大馬力及605Nm峰值扭力，由靜止加速至時速100公里只需5.2秒，加速性能有如跑車！買家也可選擇單摩打版本，配合大容量電池，最長續航距離達到480km，不用每日充電也足夠應付日常通勤駕駛之用。

IONIQ 5另一破革的賣點，就是提供名為V2L的「回充」功能。V2L全名Vehicle-to-Load，其實是將車化身成一部流動的充電池，為其他需要電力供應的器材充電，例如在歐洲盛行的電力輔助單車（electric bicycle）、電動滑板車、露營器材等等。IONIQ 5設有兩個輸出用的充電插座，一個在車廂後排座位下，另一個在車身上，前者方便車內乘客為智能手機或其他便攜電子工具充電，另外一組就方便為較大型的電動器材提供備用電源。

新車「踩」入車路士訓練場，直接挑戰四大球星。（現代汽車）

為宣傳這套V2L充電系統，現代的歐洲推廣部門特別邀請了頂級球星「挑戰」IONIQ 5：車廠將一部IONIQ 5駛往英超球會車路士的訓練場，接駁好四部訓練用發球器（ball launcher）後，就向住四位車路士球星──前鋒基奧特（Olivier Giroud）、守門員文迪（Edouard Mendy）、左閘捷維爾（Ben Chilwell）及隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）──盡情高速發炮！到底呢場「車VS車大戰」最後鹿死誰手？睇片就知賽果。

除了英超車路士，IONIQ 5還挑戰西甲的馬德里體育會，用V2L功能接駁另外一種訓練器材對戰「牙擦蘇」蘇亞雷斯（Luis Suárez）為首的三位球星。無論你是否喜歡這部來自韓國的電動車新貴，相信都會被這系列有趣的宣傳片吸引眼球吧？