全港唯一勞斯萊斯Phantom Tempus Collection限量20部要價千五萬

勞斯萊斯(Rolls-Royce)Phantom本來已屬「神級」的旗艦豪華房車,但對於追求無止境滿足感的超級富翁車迷來說,買入「一般」Phantom或者仍覺意猶未盡,可能要像今次介紹的Phantom Tempus Collection才符合其要求──因為這部特別版本只會全球生產二十部,而香港更只得眼前這一部。既然如此罕有,就算身價是港幣$14,880,000,也顯得合情合理。

以「時間光陰」及「無限宇宙」為製作主題,將頂級豪華房車化身成藝術品一樣的珍藏,正是Phantom Tempus Collection與別不同又惹人談論的地方。(圖片來源:Rolls-Royce)

近年在豪華汽車市場板塊上,愈來愈流行所謂「特別訂製」的銷售模式,簡單點說,就是在既有車款加入限量生產甚至專門訂造的細節與設備,為本已身價不菲的豪華型號進一步升值,以此吸引更高消費力的客戶。勞斯萊斯的高級訂製部門Bespoke Collective可說是汽車行業中最精於此道的高手,能因應不同要求的客戶提供專屬訂造方案,甚至大規模改良/再設計現有的車系型號,變成產量被嚴格受限的特別版本。Phantom Tempus Collection正是該部門其中一款珍藏版特別型號:以既有的旗艦房車Phantom作開發基礎,再於車外及車內細節上加入獨有的精緻設計,化身成「不一樣的勞斯萊斯」。

置身車廂,彷如被萬千星宿包圍;車廂頂部的脈衝星雲,觀感比其他勞斯萊斯星空車頂更為浩瀚深邃。(圖片來源:Rolls-Royce)

與其他Phantom最為不同的是,Phantom Tempus Collection的製作藍本是以「時間光陰」及「無限宇宙」作主題,車外車內不少細節都是圍繞著這兩大題目進行構思及製作,例如近年勞斯萊斯最引人入勝的星空車廂篷頂,便升級為「脈衝星雲」(Pulsar Headliner),廠方的專業車廂工匠利用人手刺繡及光纖科技,將脈衝星這種位處銀河系遠方的天文現象(最接近地球的脈衝星距離我們280光年)重現於車廂頂部,營造出來的震撼效果比其他Phantom更宏偉浩瀚。除了車廂頂部,車門內壁的真皮物料亦有數以百計的發光細孔,構成了星雲滿佈的懾人觀感。

車門真皮內壁的「星空」,是匯集數以百計發光小孔得出的震撼效果,有如星群在舞動一樣。(圖片來源:Rolls-Royce)

另外一項叫車迷過目不忘的獨特細節出現在儀錶板旁,本來屬必備元素的行針時鐘不見了,卻換成一組造型玲瓏浮凸的細節,原來這組名為Frozen Flow of Time的車廂擺設,是以人手雕琢而成的100支鋁金屬曲線輪廓雕塑,每支雕塑都經過黑色電鍍處理及以人手進行拋光,展現最好的亮光反射效果。根據廠方說法,這組儀錶板上的雕塑象徵脈衝星在一億年來的不停運轉,以接近無限的時間呼應浩瀚宇宙,取代時鐘的擺放位置也反映Phantom Tempus Collection的車主不像其他人一樣受到時間約束,能夠隨自己心意乘坐尊貴座駕自由出行。

儀錶板旁的Frozen Flow of Time金屬雕塑,由100支鋁金屬組成,經過精細的電鍍及拋光處理,層次感及立體效果直逼當代藝術館藏品。(圖片來源:Rolls-Royce)

前座乘客位前的手套廂亦有相應的主題細節:打開後,會見到著名物理學家愛因斯坦的名句:「The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.」(筆者嘗試翻譯:「過去,現在與未來的分野,只是堅持固執的幻象。」)如果你能參透這物理金句背後的真正意義,或者在可見的將來,你也會有資格擁有像Phantom Tempus Collection一樣的極罕名車呢!