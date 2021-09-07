全球首部超高性能純電動跑車　1,900匹馬力兩秒完成0-100km/h

於2019年於瑞士日內瓦車展首度亮相的超高性能純電動跑車Automobili Pininfarina Battista，於不久前在美國加州的蒙特雷車展（Monterey Car Week）再次與車迷見面。不過，今次登場的Battista與之前的有所不同，因為這是第一部真正具備投產規格及出廠性能的展示車，更在景色美麗的加州公路上示範了疾走英姿。

同好多hypercar一樣，Battista採用上揭式車門，配合流線型車身更覺先聲奪人。（圖片來源：Automobili Pininfarina）

總部設於德國慕尼黑，由印度汽車財團Mahindra & Mahindra投資營運的Automobili Pininfarina，是向著名的意大利賓尼法連拿汽車設計室（Pininfarina S.p.A.）致敬的高級汽車品牌。品牌成立後首部作品就是Battista──正是賓尼法連拿汽車設計室創辦人Battista Farina的名字。

一部真正提供出廠規格的展示車，在加州圓石灘一帶的公路上行駛及進行拍攝，相信距離正式交車為期不遠。（圖片來源：Automobili Pininfarina）

只會生產150部的Battista被喻為性能超越「一般」超級跑車（supercar）的頂級hypercar（同屬此類別的有法拉利LaFerrari、麥拿侖P1、Bugatti Chiron等天價型號），不過Battista有一點與其他hypercar不同的，就是它並非由燃油引擎驅動，而是以純電動型式操作，換言之，它是市場上第一部以電力驅動，而且達致零廢氣排放的超高性能量產跑車，可說是創造了電動車以至整個汽車製造業的歷史新章！

沿用意大利底超級跑車的流麗線條，Battista令大部分車迷都看得順眼，對純電動超級跑車留下好感。（圖片來源：Automobili Pininfarina）

要以電力達致hypercar級別的性能，Battista身懷四組獨立運作的電動摩打（每組摩打負責驅動一組輪圈），輸出的總馬力及扭力，分別達到令人震驚的1,900匹及2,300Nm，遠比目前在市場上發售的其他電動車誇張，配合輕量化的碳纖維單體式車架及其他機械部分，加速表現同樣令人瞠目結舌：只需兩秒，就可由靜止加速至時速100公里，是真真正正的頂級快車！

四組電動摩打為Battista帶來1,900匹總馬力及2,300Nm峰值扭力，是真正的hypercar性能！（圖片來源：Automobili Pininfarina）

看到這裏，心水清的讀者或者會產生疑問：「除了快，跑車令人動心的還有引擎的咆哮聲，電動車行駛時靜過圖書館，Battista無論幾快，都未必可以令車迷興奮啦？」要解決這問題，Automobili Pininfarina的工程師團隊特別開發出名為Pure Sound的發聲系統，為車內人以至車外人提供模擬卻又像真的加速行駛聲效。到底效果如何？不如去睇片（https://youtu.be/-xRb0cD2b90）「聽」答案啦！