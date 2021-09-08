BMW最新電動作品　結合機車輕盈與單車結實　貼心功能安全性大增

BMW在香港向來都多捧場客，除了汽車之外鐵騎亦不乏支持者，相信最近BMW Motorrad為大家帶來的兩款電動新作會令大家耳目一新吧。

Vision AMBY（右）及i Vision AMBY（左）（圖片來源：BMW）

首先映入眼前的有Vision AMBY這款電動機車，從外型上觀看是介乎於機車與單車之間，若非見不到腳踏板還真的以為是電動單車。不過除了外型吸引之外，Vision AMBY的性能更加帶來史無前例的新體驗。Vision AMBY的基礎結構的確是參考登山單車，具備三段動力模式可以因應不同的路段轉換，在市區之內不宜太快，可選擇第一段極速25公里的速度，不過來到戶外郊區，就可以體驗45公里極速的動力，最後來到60公里的極速就可以與機車比擬。

圖片來源：BMW

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當然會有朋友真的與機車作比較，作為電動車突顯輕盈感，僅65公斤的重量已經足夠令人驚艷，電能動力系統應付不同的路段的需要，寬厚的車胎也適合不同的地形。作品搭載2,000Wh的電池可以在三小時內完成快速充能，最大擁有300公里以上的續航力，最少也有75公里。另外就是全車設定以手機應用程式進行，同時兼具車匙功能，可以使用密碼、生體辨識來解鎖。

i Vision AMBY（圖片來源：BMW）

如果是鍾情於踏單車的朋友不用失望，因為是次亦推出i Vision AMBY這款電動單車，相差一個「i」字，差別就在於多了一對腳踏板以及變成電能動力輔助形式。同樣搭載2,000Wh電池亦提供300公里的續航力，外觀上比起Vision AMBY進一步輕量化，但對比起其他電動單車而言卻多了一份結實感，而且所使用的鋁合金是回收而來的，環保又耐用。

圖片來源：BMW

同樣地採用數碼車匙功能，應用程式還可以檢查電池狀態，具備智能遠程防盜功能等。為了加強安全性，作品還加入了剎車燈輔助系統、日間夜間騎行燈、自動遠光燈、甚至如汽車般有距離傳感器，如果有車從後接近會發出聲音提示，令騎手在公路上行駛也倍感安心。