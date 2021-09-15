世界上最貴4架賽道專用跑車　不能開到車房與公路的跑車？

在跑車的世界中，早已是富人們的玩具世界，不過當中還有一類純賽車型（Track-only），更是跑車界的極致。因為世界各地的政府，都擁有相關的法案去規管在公路上行走的車輛，大多相當問題都會由代理商或車廠處理，讓出售的車款可以符合當地的規定。如果不符合規定車輛，就不會獲得車牌，不過在比賽賽道上，就是少有能夠無視相關法案的行車路，因此讓車廠看到商機，推出「Track-only」的車款，將車身的設計可以推到極限，再限量推出市場。富人們即使面對購入的車輛，不能在公路行走，亦不能駕駛回到個人車房，也不減其購入的慾望。今回看看全球最貴的4架賽道專用跑車，看看奢華與速度的高峰。

Pagani Huayra R（圖片來源：Pagani）

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#4 Pagani Huayra R

官方發售價$3,100,000美元（約合：24,180,000港元）

貴為Pagani旗下超跑車款Huayra的最終章，以30輛Track-only限定推出的Huayra R，裝載的6.0升V12自然進氣引擎，是由Mercedes-AMG與HWA AG共同打造，更是花上2年時間進行研發，198公斤能達到9,000rpm，製造850hp/750Nm馬力輪出，使用6速序列式的變速箱。比起現行版本有著更強大的進氣處，其大尾翼與底盤分流器，能夠在320km/h的速度下製造1,000公斤的下壓力。車身以鋁合金為主要車體結構，在提升16%的剛性設備下，車重依然在1,050公斤。原廠表示跟據FIA的賽道安全規範進行配置，更聲稱每年提供4個不同區域的賽車活動與賽道駕馭體驗。

McLaren P1 GTR（圖片來源：McLaren）

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#3 McLaren P1 GTR

官方發售價$3,360,000美元（約合：26,208,000港元）

當年 McLaren P1 GTR賽道專用跑車推出的時候，有傳須先擁有McLaren的P1道路版超級跑車，才有機會獲得購買資格，而且全球限量生產58輛，每部車也有編號作證。車款是因為McLaren在F1 GTR奪得Le Mans 24H冠軍20周年，決定推出市面。車身搭載3.8升雙渦輪增壓V8汽油引擎再加上電動馬達後，總數來到986hp馬力輸出，同時用上7速雙離合器變速箱傳，2.4秒完成0-100km/h，最高速來到每小時350公里。

Gordon Murray Automotive T.50s NIKI LAUDA（圖片來源：GMA）

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#2 Gordon Murray Automotive T.50s NIKI LAUDA

官方發售價$4,300,000美元（約合：33,540,000港元）

Gordon Murray Automotive（GMA）所推出的「T.50s Niki Lauda」，表明以賽道取向的版本，由前McLaren F1設計師操刀，同時為 F1賽車手Niki Lauda致敬以命名，限量25架，為了確保其獨特性，在每一具底盤編號加上F1的分站冠軍來命名，如#01 1974 Kyalami、#03 1975 Interlagos、#05 1978 Anderstorp等等，預計在2023年1月才開始生產。車身採用3.9升V12引擎，最大輸出是725hp/11,500轉，最大扭力則為49.5kgm，配以6速變速箱，據說極速超過322 km/h。

Bugatti Bolide（圖片來源：Bugatti）

#1 Bugatti Bolide

官方發售價$4,700,000美元（約合：36,660,000港元）

Bugatti直言實驗研究車型Bolide，是品牌數上性能最極致的作品，不單是最輕，更是最快。碳纖維單體式車身結構，同時用上大量鈦合金屬作部件，車重為1,240公斤，達到0.67kg/ps馬力重量比，與F1一級方程式賽車沒差別，全球限量40架。8.0升四渦輪增壓汽油引擎，能產生1,850hp馬力與188.6kgm扭力輸出，2.17s完成0-100km/h、4.36s到達200km/h、7.37s到達300km/h、12.08s到達400km/h、20.16s到達500km/h，從性能與數據也是首位，價錢自然也是榜首。