Lamborghini│林寶堅尼別墅40戶售罄　跑車踏足房地產未完工就完勝

近年超跑界踏足到房地產事務愈來愈多，此類「房產奢侈品」結合品牌的協同效應，在市場上也紛紛取得良好成果。最近林寶堅尼（Lamborghini）所推出的Dubai Hills別墅項目開售，據知40套已經全數售罄，看來期後將會更多品牌加入行列。

在看林寶堅尼的Dubai Hills別墅之前，先看看早前跑車界發展房地產的名作，好讓大家自行作一個對比。先後次序不分，先由Aston Martin開始，於美國邁阿密的市中心比斯坎灣大道300號，總數66層的豪華公寓大廈Aston Martin Residences，由品牌首位設計師Marek Reichman負責，除了一般基本私人設施外，還有為擁有遊艇的住客設有小型港口，隨房更送一輛Aston Martin Vulcan豪車，自2017年動工至今，預計明年完工。

買樓送跑車的Aston Martin Residences （圖片來源：Aston Martin Residences）

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Prosche（保時捷）同樣選址在美國邁阿密，由旗下的Studio F.A. Porsche設計工作室與Dezer開發公司共同負責創建，其60層高的豪宅Porsche Design Tower P'0001 Miami，佔地8,900平方米，共132個獨立住戶，同樣具備一系列豪宅配套之外，還有一個專屬汽車維修中心與3部汽車升降機，，運送到「天空車庫」。

Porsche Design Tower P'0001 Miami （圖片來源：Studio F.A. Porsche）

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來到林寶堅尼，雖然說是首次踏足房地產，不過品牌一直為尊貴的客戶作線下延伸，早已衍生出在世界各地開設酒店，方便其汽車展覽與照顧特定客戶，跨界的發展成常態。最近由Emaar Properties開發，在阿拉伯聯合酋長國Dubai Hills推出了40套6居式別墅，當中加入林寶堅尼超跑的設計元素。Dubai Hills Vista離杜拜國際機場與市中心約20分鐘車程，整個地區由獨立多層別墅與花園組成，社區內設有高爾夫球場、網球場、籃球場與野餐區等等設施，別墅均設有私人游泳池和多個停車位，室內設計有著林寶堅尼跑車元素。預期在2026年才正式完工，但是一推出已經全數售罄，真的是未完工就完勝。

Dubai Hills Vista位於阿拉伯聯合酋長國。（圖片來源：Emaar Properties）