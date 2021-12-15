寶馬新世代M系概念預覽　堅持「大鼻」的高性能SUV─XM成未來焦點

在不久前於美國邁阿密海灘舉行的Art Basel分站展，寶馬展出了一部引起激烈話題的概念車─Concept XM。這部車是將於明年年底正式投產的全新高性能M系成員的前期版本，從中可窺見到寶馬高性能型號日後大約會是何模樣，絕對值得大家留意。

作為新一代M系高性能型號的前期作品，從Concept XM可見到廠方堅持「大鼻子」車頭造型，似乎不怕獲得大量負評⋯⋯（圖片來源：BMW）

寶馬已事先張揚，全新的高性能型號XM將於2022年年底正式投產，這款披住「M系成員」身份的新型號，將激烈的駕乘感融合至車身高聳的SUV之中，再注入電動化的動力驅動設定，肯定會成為未來數年高性能車的焦點型號之一。

造型獨特的車側睹後鏡，繼續是高性能寶馬型號的特色之一，賣相具型格之外，也能實際提升空氣動力表現。（圖片來源：BMW）

到底將來的M系成員會有甚麼特色，或者可從不久前亮相的概念型號Concept XM看到一點端倪。率先留下印象的，就是這部概念車的車頭鬼面罩繼續沿用「大鼻」造型，近年已經擴展不少的Double kidney家族式細節，在概念車上繼續發大，幾乎佔去車頭總闊度的三份之二，如此誇張的造型比例，又再一次引來車迷熱議：到底是美是醜？寶馬設計師以至管理層對大型Double kidney的堅持，是否已經去到失控的地步？

從車側角度，看見到Concept XM尺碼屬於大型SUV之列，應該車長接近甚至超過五米，但車身高度被向下抑制，有助改善貼地感及降低整體重心。（圖片來源：BMW）

撇除車頭惹起爭議，Concept XM還有其他值得關注的細節披露，例如它的動力來源會是一套名為M Hybrid的混合動力系統，由一副V8電油引擎配合一套高效能電力摩打，為車子帶來750匹最大馬力及1,000Nm峰值扭力；若以全電動模式行車，Concept XM可行駛最多80公里。值得一提的是，Concept XM是M系中第一部注入電動元素的型號，代表日後的M系新車或會沿用這混合動力套路，甚或配合大趨勢，好快發展出純電動的M系成員。

大量採用啡色皮革物料，為車廂注入討好的復古氣氛，卻又跟科幻感強的控制台線條沒有起衝突，值得俾like！（圖片來源：BMW）

Concept XM的車廂中也有不少一新寶馬迷耳目的細節，例如加入了更多起角線條及菱角的控制台，大量採用碳纖表層物料，全新的冷氣出風口造型，以及主線條科幻感強卻又帶有復古味刻紋的皮革座椅。這些全新的處理手法，令Concept XM的車廂遠比車身外觀顯得吸引。坦白說，Double kidney鬼面罩的確是寶馬的獨特細節，絕對值得保留及改良線條，但如繼續恍如無止境地擴充面積，相信大部分寶馬迷都會接受不了吧？負責對此設計「開綠燈」的管理層是否需要考慮一下擁躉的評語與感受呢？