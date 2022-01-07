日本科技巨人SONY下戰書　高調發佈概念電動SUV：VISION-S 02

電動車即將成為汽車主流，除了確實地影響到消費者／車主，也令汽車製造業出現了近數十年罕見的板塊移動：製造新車不再是傳統車廠的獨腳戲，其他科技巨頭也爭相出招，希望趁機進佔全球汽車市場，就連大家熟悉的日本科技巨人SONY也一早發出戰書：繼2020年VISION-S後，於正在舉行的一年一度電子消費盛會CES，展出了第二部完成度極高的SONY電動車──VISION-S 02，一部「吸客」能力比前作更強的電動SUV。

SONY的電動車企劃愈來愈認真，繼房車型態的VISION-S 01後，日前再發表以大熱車型SUV作賣點的VISION-S 02，而且完成度甚高。（圖片來源：SONY）

SONY早於2020年的CES便石破天驚地展出了旗下歷來第一部電動車：VISION-S，這部房車形態的電動概念車不久後便在歐洲進行路試及加入多項改良，似乎距離真正量產及發售之日不會太遠。既想不到卻又是理所當然地，SONY在日前開幕的新一屆CES，發佈了第二部電動車概念作品，今次車身型態由房車轉為更易討好駕駛人的SUV，並且命名為VISION-S 02（同時將之前的概念房車企劃定名為VISION-S 01），完成度同樣不低。

車尾賣相有點似保時捷的SUV，車頂以全幅玻璃覆蓋，令車內人有如置身溫室。（圖片來源：SONY）

VISION-S 02採用與VISION-S 01同款的底盤及雲端控制系統，有助降低開發成本，採用SUV車身可換來較寬敞的車廂空間及駕駛視野。作為科技巨人，SONY應用了多項出色的鏡頭感光、感應及智能監測科技，令VISION-S 02在開發初期就具備適合提供自動駕駛功能的「天賦」；也令車輛可以與主流的5G系統方便地進行連結，以便遙距操作多項智慧機能。

採用大量電子科技，令電動車大量減省對傳統機械的依賴，控制台的造型也因數碼化而變得簡潔。（圖片來源：SONY）

從發佈的資料可見，VISION-S 02是一部車身長度接近4.9米的中型SUV，前後兩組車軸上均裝置了電動摩打，輸出馬力約536匹。以目前的新型電動車標準衡量，這些動力相關的輸出規格其實未算太出色，但一想到你和我自小已經接觸過的多款SONY數碼及影音科技有機會出現在自己擁有的SONY座駕上，興奮與期待很自然就會出現。假如VISION-S電動車系列最後真的成功量產，那麼SONY或者會對其他傳統汽車品牌以至整個車壇帶來新一波衝擊，或許在不久之後，SONY收購其他車廠的新聞也不是無可能發生。