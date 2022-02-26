Ferrari首架SUV外觀曝光！法拉利休旅車Purosangue預明年投入路面

Ferrari法拉利休旅車除了很確定車名Purosangue，許多大方向根本不告訴你，特別是外觀還保密到家，即使有許多想像渲染圖流傳依然不能被證實。不過2022年2月底有人在Instagram（IG）秀出了兩張照片，明白指出這就是Ferrari Purosangue在工廠車間的照片。

雖然拍攝取角、像素畫質都很差，但還是滿足了車迷的好奇心。值得期待的是，法拉利預計將2022年底前就會開始生產品牌第一款SUV，也就是說在不久的將來就會露出真相。

加入SF90 Stradale、296 GTB的設計元素

隨著法拉利Purosangue上路測試就不斷被捕獲間諜照，外媒先前推測法拉利休旅車為四輪驅動Hatchback五門掀背車，底盤不高，車尾曲線柔和並有雙邊雙出尾管。

以IG帳號cochespias在2022年2月21日PO出的照片看來，整體形狀可以呼應，第一張圖片提供了車輛四分之三的前視圖，有類似SF90 Stradale的長車頭曲線優美，加入分體式前大燈。還有四門跟傾斜的車頂線，配備了黑色側裙和輪拱周圍的包層，看起來更像SUV。

第二張照片是車尾正面，有類似296 GTB的四尾燈，還有一個連接兩組尾燈的全寬燈條。同時擁有大型尾部擴散器和四尾管。

動力數據待公佈

動力方面還是得等到正式發表時才知道，有可能是搭載V8渦輪增壓引擎搭配電動馬達，認為是V6或V12的也大有人在。我們應該在今年晚些時候 Purosangue 正式亮相時了解更多信息。法拉利已確認將於 2022 年開始生產，2023年開始向客戶交付。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：法拉利最新休旅車Purosangue外觀曝光？！】