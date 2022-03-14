北歐驚艷傑作Polestar O2環保型態開篷車好評不斷引起話題新型號

來自瑞典的富豪（Volvo）近年積極開發及生產新世代電動車，更隆重其事地發佈高級電動車專屬品牌Polestar，陸續在全球主要汽車市場發售新車，據悉品牌亦已準備在今年內正式登陸香港，第一批新車更已開始接受優先訂購。

Polestar O2是品牌最新發佈的概念車，即使最後不能投產，亦已成功令更多人留意到這成立不久的全新電動車品牌。（圖片來源：Polestar）

Polestar作為全新品牌，當然要持續想方設法吸引車迷注意，其中一項最有效的策略，就是發佈不日推出，而且能成功引起話題的新型號作品，好似日前發佈的Polestar O2，便成功吸引車迷熱烈討論，而且普遍獲得好評。

貼地低矮的典型跑車形態，但軸距較長，有利增加車廂空間。（圖片來源：Polestar）

仍屬概念車的Polestar O2，是一部設有開合式硬頂的純電動開篷車，被視為品牌未來推出跑車的前導參考設計。仍然採用自家型號專用的Precept車身設計主題，造型、線條盡量簡潔，同時帶有跑車一貫的低矮貼地與向外擴張的肌肉感。另外由於再毋需擺放引擎，故此軸距以至車廂空間比以前的同尺碼跑車有所提升，足夠放入「2+2」座位佈局。

車廂內大量採用回收升級物料，而且主要為單一素材，以減低日後棄置時的回收工序，切合可持續發展要求。（圖片來源：Polestar）

同其他純電動概念車一樣，設計時都會盡量加入環保及可持續發展元素，Polestar O2的車廂內的軟性物料，主要採用經過回收升級程序的聚脂纖維物料，此舉可簡化日後的廢棄回收工序，同時有利降低車重；此外，車廂內亦會大規模使用一種全新的導熱塑膠（thermoplastic）作為單一物料以製作不同細節，從以減少應用不同物料所造成的浪費；製作車架的鋁合金物料亦會印上分級編碼，在未來回收時就會更加方便。

雖然Polestar O2目前仍是一部未有實質性能規格的前期概念車，更加不知最後投產與否，但其外形設計已經帶有先聲奪人的效果，在新型號電動車群雄並起的時代，成功在車迷腦海留下印記。