經典福士Van回歸　新版本落實投產潮人新寵高度復刻元祖ID. Buzz

福士（Volkswagen）歷來推出了不少經典型號，其中一款就是上世紀五十年代首度面世，俗稱「福士Van」或VW Bulli的Transporter。元祖一代及第二代Transporter被喚作T1及T2，獨特的弧形線條車身被視為Van界經典，多年後仍然受到各地「潮人」車迷追捧，甚至不惜工本進行舊車翻新、改裝。福士當然知道T1、T2的造型就如同廠甲蟲車一樣歷久不衰，所以一早放風要復刻生產，等了多年，廠方終於正式公佈推出ID. Buzz──一部高度復刻元祖「福士Van」的純電動客貨兩用型號。

多用途車（MPV）版本的ID. Buzz，無論線條、比例、細節，都令人即時聯想到1950s首度登場的經典元祖福士Van，加上純電力驅動及多元化的網絡連接功能，相信會吸引不少年輕買家。（圖片來源：Volkswagen）

福士於3月初正式公佈即將推出ID. Buzz及ID. Buzz Cargo，是歐洲汽車品牌第一款純電動客貨車／小巴車系。廠方表明，此車的設計源頭正是1950年代首度面世的Bulli，繼承了經典車的獨特品味外觀，同時注入了21世紀新車的多項元素，例如動力來源是零廢排的純電能、採用切合可持續發展的製作原料、完善的網絡連接功能，甚至是能夠應對不久將來可能大幅應用的自動駕駛系統。

與車身顏色互相呼應的車廂內壁，令MPV版本ID. Buzz的乘坐環境散發著和諧的精緻感。（圖片來源：Volkswagen）

將於今年第三季率先在歐洲開售的ID. Buzz，車身長4,712mm，闊1,985mm，高1,938mm，軸距為2,988mm，整體尺碼與現時發售中的第六代Transporter（T6.1）相若，不過外形就矚目得多，而且其車身錄得的風阻系數遠比其他同類型客貨車低，只得0.285（Cargo版約0.29）。根據福士提供的資料，ID. Buzz是第一款多用途車能夠達到這「私家車水平」的低風阻數值，有利提升耗能效益，從而增加續航距離。

右方的Cargo版本，刪去了後排座位，變成載貨為主，但賣相同樣吸引。（圖片來源：Volkswagen）

為ID. Buzz提供電力的是一組77 kWh鋰離子電池組，驅動置於後軸的摩打，可發出150kW（約201匹）馬力。由於電池位處地台之下，加上輕量化的電力驅動系統，令車重前後分佈得更平均，而且也獲得了特低重心的優點，駕駛時就會感到更好的操控效果及穩定程度。充電方面，若接駁170kW直流電高速充電系統，只需約30分鐘就可以回復八成電量。

元祖福士Van的引擎位於車尾，故此車頭能夠造得渾圓無縫，再配合V形特色線條，構成只此一家的經典造型。（圖片來源：Volkswagen）

作為客貨兩用型號，福士當然會著力提升ID. Buzz的收納空間，車廂提供可供五人乘坐的闊落空間，尾廂同時提供高達1,121公升行李收納量，有需要時只需將後排座椅扳平，收納量更可倍增至2,205公升，而且後排座椅更可按實際使用要求作2/3式分割變化，靈活調配載客/運貨座椅佈局。至於Cargo版本，尾廂空間更提升至3.9立方米，有如一間小型雜物倉，足夠吞下更多貨物。